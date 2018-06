Fliegerbombe in Lauenburg entschärft

Lauenburg. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen haben Experten des Kampfmittelräumdienstes am Freitag in Lauenburg an der Elbe eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. "Um 11.50 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, nachdem der Zünder entfernt worden war", sagte Christian Asboe von der Stadt Lauenburg der Deutschen Presse-Agentur. Die Bombe hatte ursprünglich 500 Kilo Sprengstoff, davon waren laut Polizei noch etwa 200 bis 250 Kilo vorhanden. Einer der beiden Zünder war abgerissen. Der Blindgänger war in den Aue- und Söllerwiesen in einem Industriegebiet durch die Auswertung von Luftbildern entdeckt worden.

Wegen der Bombenentschärfung wurden im Umkreis von etwa 600 Metern um den Fundort mehrere Straßen zeitweise gesperrt. Auch der örtliche Schiffsverkehr auf der Elbe, die Bundesstraße 209 und der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Lüneburg waren betroffen. Der Bahnhof in Lauenburg, die Betriebe im Industriegebiet sowie Teile der Hitzler-Werft wurden evakuiert. Fast 600 Beschäftigte von Betrieben mussten ihre Arbeitsplätze vorübergehend verlassen. Ihre Wohnungen hätten dagegen nur rund ein Dutzend Anwohner verlassen müssen, da in dem Industriegebiet kaum Menschen lebten, sagte ein Mitarbeiter der Stadt.

( dpa )

