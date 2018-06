Hamburg Stealers wollen gegen Kölner Cardinals zwei Siege

Baseball Spieler Michael "Mitch" Franke Von den Hamber Stealers posiert in Hamburg. Foto: dpa

Hamburg. Die Hamburg Stealers wollen zum Abschluss der Hauptrunde in der Baseball-Bundesliga ihre gute Ausgangsposition für die Playdown-Runde festigen. Gegner am Samstag sind die Cologne Cardinals. Alle Punkte werden in die Relegation mitgenommen.

"Aus diesem Grunde haben unsere Spiele gegen Köln eine sehr wichtige Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf. Wir wollen uns von unserer aktuellen Position als bestes der vier Teams in der Playdown-Runde nicht mehr verdrängen lassen", sagte Cheftrainer Tim Crow. Die Duelle werden im Ballpark Langenhorst (13.00 Uhr/16.30 Uhr) ausgetragen.

Die Hamburger liegen auf dem fünften Rang (10:16), gefolgt von Köln und den Berlin Flamingos (je 9:15). Schlusslicht sind die Bremen Dockers (4:22). Die Playdown-Runde beginnt Ende Juli. Verzichten müssen die Stealers gegen Köln auf Pitcher Gianny Fracchiolla (Schulterprobleme) und Infielder Brehan Murphy (Daumenbruch).

( dpa )

