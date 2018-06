2600 Liter Milch lösten Teilsperrung des Elbtunnels aus

Hamburg. Rund 2600 Liter sind in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 7 bei Hamburg ausgelaufen. Grund dafür war ein technischer Defekt an einem Milchtransporter, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Eine Elbtunnelröhre in Richtung Norden musste gesperrt werden.

Der Laster war gegen 1.15 Uhr leckgeschlagen und hatte an der Ausfahrt Hamburg-Othmarschen gehalten. Auch mithilfe der Feuerwehr konnte der Fahrer das Leck nicht abdichten. Andere Tankwagen wurden herbeigerufen, um wenigstens Teile der Ladung zu retten. Das gelang: Gut 24.000 Liter Milch konnten vor Ort umgepumpt werden. Für die Aktion wurde eine Tunnelröhre gesperrt. Gegen 3.45 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet und die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Sie hatte keine spürbaren Auswirkungen auf den Verkehr. Die 2600 Liter Milch seien größtenteils ins Siel gelaufen und stellten nach Aussage der Feuerwehr kein Umweltproblem dar.

( dpa/lno )

