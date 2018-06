Bürgerbeauftragte: Immer mehr Probleme mit den Krankenkassen

Kiel. Immer mehr Menschen wenden sich wegen Problemen mit der Krankenkasse an Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten. Von 2015 bis 2017 sei die Zahl der Fälle von 353 auf 577 gestiegen, sagte Samiah El Samadoni bei der Vorstellung ihres jährlichen Tätigkeitsberichts am Donnerstag in Kiel. Krankenkassen würden von vielen Menschen nicht mehr als Behörden sondern Unternehmen wahrgenommen, die ihre Kosten reduzieren und Kostenübernahmen auf andere Sozialversicherungsträger abwälzen wollten. Oft handle es sich um existenzielle Sorgen und Nöte.

"Die Menschen sind zunehmen überfordert mit unserem komplexen Sozialsystem", sagte Samadoni. Insgesamt 3477 Petitionen aus allen sozialen Bereichen und damit 150 mehr als 2016 reichten Bürger im Norden bei der Bürgerbeauftragten und ihren Mitarbeitern ein.

( dpa )

