Kinodrehs im Kiez- und Hafenmilieu: Akin holt Honka zurück

Hamburg/Kiel. Für Fatih Akins ersten Ausflug ins Horrorgenre soll bald die erste Klappe fallen. Im Juli will der Hamburger Filmemacher auf St. Pauli mit den Dreharbeiten für seine Kinoadaption von Heinz Strunks Bestseller "Der goldene Handschuh" beginnen, wie die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte. Strunks Roman über Serienmörder Fritz Honka, der seine Opfer im Viertel rund um die Reeperbahn und dort unter anderem in der Kneipe "Zum goldenen Handschuh" fand, hatte 2016 Aufsehen erregt. Akin (44) war zuletzt mit "Aus dem Nichts" erfolgreich und hatte für den Film mit Diane Kruger Preise abgeräumt.

Im Hamburger Hafenmileu der 1920er Jahre spielt der Roman des ungarischen Schriftstellers Milán Füst (1888-1967), den die ebenfalls aus Ungarn stammende Regisseurin Ildikó Enyedi verfilmen will. "The Story of my Wife" erzählt die Liebesgeschichte um Kapitän Jakob Störr (Anders Baasmo Christiansen), der sich auf eine Caféhaus-Wette hin mit der ersten Frau verheiratet, die den Raum betritt. Die weibliche Hauptrolle übernimmt die Französin Léa Seydoux ("Blau ist eine warme Farbe"). 17 Tage lang will Enyedi, 2017 mit "Körper und Seele" für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert, im März nächsten Jahres dafür in der Hansestadt drehen.

Neben dem Akin-Projekt fördert das Gremium eine weitere Hamburger Regisseurin: Ulrike Grote dreht mit Rutger Hauer (74, "Blade Runner") in der Hauptrolle die Tragikomödie "Meeresleuchten" über einen 72-Jährigen, der den Tod seiner Frau überwinden muss. Rund 20 Tage lang sollen die Dreharbeiten in Schleswig-Holstein dauern, ein Großteil davon ist auf Helgoland geplant.

Die Akin-Produktion (bombero international) unterstützt die FFHSH mit 750 000 Euro, jeweils 450 000 Euro fließen Fördergelder in die Arbeiten von Enyedi und Grote sowie an die Fortsetzung des "Häschenschulen"-Animationsfilms "Der große Eierklau".

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.