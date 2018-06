Tennis Becker und Stich halten Pressetermine in Hamburg ab

Boris Becker debattiert in Hamburg auf der 5. Zeit-Konferenz.

Die Tennis-Stars Becker und Stich geben sich in Hamburg die Ehre. Becker nimmt an einer Gesprächsrunde zur Zukunft des Gesundheitswesens teil, Stich stellt das Rothenbaum-Starterfeld 2018 vor. Beide gewannen 1992 in Barcelona Olympia-Gold im Doppel.