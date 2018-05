Verspätungen und Zugausfälle auf Bahnstrecke Hamburg-Sylt

Wegen beschädigter Bahnschienen zwischen Westerland und Hamburg müssen abreisende Urlauber lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Die neuen Probleme im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Sylt kommen zur Unzeit. Wegen der zu Ende gehenden Ferien in Nordrhein-Westfalen sind vor allem die Wartezeiten in Westerland lang. Tagestouristen müssen am Wochenende genau schauen, ob ihr Zug fährt.