Vater soll Tochter missbraucht haben: Durch Freiburg bekannt

Die Aufschrift "Landgericht" an einem Briefkasten am Eingang des Landgerichts in Kiel.

Der massive Missbrauch eines Neunjährigen in Freiburg erschüttert die Öffentlichkeit. Jetzt steht in Kiel ein Vater vor Gericht, der sich brutal an seiner siebenjährigen Tochter vergangen haben soll. Er stand mit einem Freiburger Verdächtigen in Kontakt.