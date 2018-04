Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / Daniel Bockwo

06.03.2018, Hamburg: Ein Plakat mit der Bitte zur Suche nach dem vermissten Schotten Liam Colgan hängt an den Landungsbrücken. Mit einer für Hamburg einzigartigen Aktion beteiligt sich die Deutsche Post an der Suche nach dem vor drei Wochen auf der Reeperbahn verschwundenen Mann. (zu dpa "300 000 Flyer: Post beteiligt sich an Suche nach vermisstem Schotten" vom 06.03.2018) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Suche nach Liam Colgan. Nur in vollem Format verwenden! [ Rechtehinweis: (c) dpa ]