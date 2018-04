Fußball Abstiegsalarm beim FC St. Pauli: 1:2 in Aue

Aues Mario Kvesic trifft per Elfmeter zum 2:1.

Der FC St. Pauli muss mehr denn je um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Das 1:2 in Aue war bereits das fünfte sieglose Spiel in Folge. Auf Relegationsrang 16 sind es nur drei Punkte Vorsprung.