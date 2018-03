Fußball Dank Ducksch: Holstein Kiel punktet für Aufstieg in Bochum

Holstein Kiel bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ein Aufstiegskandidat. Beim 1:1 in Bochum rettete Ducksch mit seinem 14. Saisontor einen Punkt. In der Schlussphase wäre sogar ein Sieg drin gewesen.