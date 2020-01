"Ich trage die Schuld an ihrem Tod"

Neustadt. Ihre Gefühle scheint Marion F. unter einem Schutzpanzer verschließen zu wollen: die nahezu reglose Haltung, die Stimme, die nicht nach oben, nicht nach unten ausschlägt. Gleichwohl kann die Anästhesistin ihre massive Anspannung nicht wirklich verbergen. Eine Medizinerin, deren Berufung es ist, Menschen zu heilen - für sie muss der Tod einer Patientin auch ein persönliches Drama sein. Ihren Beruf hat die Ärztin mittlerweile aufgegeben, die Schuldgefühle scheinen sie niederzudrücken, ihr Gesicht ist ein Spiegel bitterer Lebenserfahrung. "Ich trage die Verantwortung und die Schuld für den Tod der Patientin Carolin Wosnitza", beginnt die Angeklagte ihre Aussage im Prozess um den Tod einer als "Sexy Cora" bekannt gewordenen Pornodarstellerin. "Zu dieser Verantwortung und Schuld bekenne ich mich."

Ganz in Schwarz gekleidet ist die Narkoseärztin im Gericht erschienen, wo sie sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss. Die blonden Haare hat die 56-Jährige zu einem straffen Zopf zusammengefasst, die Augen auf dem Weg zum Verhandlungssaal hinter einer Sonnenbrille verborgen. Aufmerksam wird die Frau auf der Anklagebank von Tim Wosnitza, dem Witwer der verstorbenen 23-Jährigen, gemustert. Unter der Regie des jetzt als Nebenkläger auftretenden Mannes hatte Carolin Wosnitza den Weg ins Erotikbusiness eingeschlagen, mit dem sie und ihr Mann viel Geld verdienten. In der Hoffnung auf noch mehr Publicity und noch bessere Verdienstmöglichkeiten hatte die junge Frau ihre Brust zum mittlerweile fünften Mal vergrößern lassen wollen. Die geplante Operation, die ihr von Körbchengröße F zu G verhelfen sollte, wurde ihr zum Verhängnis. Im Laufe des Eingriffs erlitt sie einen Herzstillstand, fiel ins Koma und verstarb neun Tage später.

Die Staatsanwaltschaft wirft nun der Ärztin Marion F. vor, sie habe bei der am 11. Januar 2011 vorgenommenen Operation als Anästhesistin nicht für eine ausreichende Beatmung der Patientin gesorgt. Dadurch sei es zum Sauerstoffmangel gekommen, der einen Herzstillstand ausgelöst habe. Durch die lange Unterversorgung mit Sauerstoff sei das Gehirn der Patientin so schwer geschädigt worden, dass sie nicht mehr zu retten war. Die Operation war in einer auf plastische Chirurgie spezialisierten Klinik in Rotherbaum vorgenommen worden.

Sie habe vor der Brustoperation der Patientin ein Narkosemittel gespritzt und sie zudem über eine Maske beatmet, erzählt die Angeklagte Marion F. Ihre plötzliche Feststellung, dass die 23-Jährige sehr blass war und keinen Puls mehr hatte, "hat mir schon einen Schock versetzt". "Du, die hat einen Herzstillstand", habe sie dem Operateur zugerufen und unverzüglich Medikamente gespritzt, um das Herz ihrer Patientin zu stimulieren und die Krise abzuwenden. Parallel begann demnach der Chirurg mit einer Herzdruckmassage. Nach einiger Zeit habe das Herz wieder begonnen zu schlagen, schließlich hätten sie die Notärzte verständigt.

"Nach meiner vagen Erinnerung waren es 30 bis 35 Minuten vom Bemerken des Herzstillstandes bis zum Anruf bei der Feuerwehr", schildert die 56-Jährige. Ihr Fehler sei gewesen, dass sie übersehen habe, dass bei einem Gerät zur Überprüfung der Herzfrequenz ein Signalton abgeschaltet war. Deshalb sei der Herzstillstand nicht sofort von ihr bemerkt worden. "Ich habe das zu verantworten. Ich würde alles darum geben, diesen Fehler wiedergutzumachen. Das kann ich aber nicht." Ihre Tätigkeit als Ärztin habe sie nach dem fatalen Ereignis aufgegeben und einen Rentenantrag gestellt. Sie trage eine Last von rund einer halben Million Euro Schulden aus einer früheren Praxisauflösung. Zudem sei sie nach dem Tod ihrer Patientin lange wegen einer depressiven Phase nur eingeschränkt handlungsfähig gewesen. "Ich befand mich sehr in einem schwarzen Loch." An den Witwer der Patientin habe sie sich noch nicht gewandt "und mich auch nicht entschuldigt, weil man so etwas nicht entschuldigen kann. Ich fühle mit ihm und der Familie."

Ungeachtet ihres Fehlers sei sie allerdings überzeugt davon, insistiert Marion F., dass sie ihre Patientin seinerzeit richtig beatmete. Auch die Sauerstoffzufuhr sei "regelgerecht" gewesen. Dass sie das Operationsprotokoll nicht korrekt geführt habe, liege daran, dass sie mit der Reanimation alle Hände voll zu tun hatte, zudem habe ihr kein weiteres medizinisch geschultes Personal zur Seite gestanden.

Dafür, dass es bei der Patientin zum Herzstillstand kam, hat die Angeklagte keine Erklärung. "Das sind alles Spekulationen. Die Beatmungsmaske hat jedenfalls lege artis gelegen."

Doch ein Sachverständiger kam zu einem anderen Schluss. "Allerwahrscheinlichste Ursache" für den Herzstillstand sei, dass die "Beatmung nicht korrekt funktioniert hat", erklärt der Gutachter im Prozess. "Ich habe keine berechtigten Zweifel, dass es eine andere Ursache gegeben haben könnte." Bei Carolin Wosnitza sei es möglich, dass sich der Sauerstoffmangel "schon über 20 Minuten aufgebaut hat". Insofern sei es sehr misslich, dass die Dokumentation bei der Operation, etwa über den Kohlendioxidgehalt des Blutes, nicht ordentlich geführt wurde. Normalerweise bemerke man einen Beatmungsfehler "innerhalb von 30 Sekunden".

Der Prozess wird am 5. Februar fortgesetzt.