Paare des Jahres - die Schweigers sind ganz vorn

Neun Jahre sind sie verheiratet. Gestern sprachen Til (39) und Dana (35) Schweiger im Hotel Louis C. Jacob zum ersten Mal über das Rezept ihrer Partnerschaft: "Wir wissen beide, dass wir uns hundertprozentig aufeinander verlassen können. Daran ändert auch der eine oder andere Zoff nichts. Wir lieben uns, und nur das zählt."

Zehn Paare nominierten die Zeitschrift "Gala", das Unternehmen Montblanc, das Hotel Louis C. Jacob und das Dessous-Label La Perla zur Wahl zum "Couple of the year". Genannt waren Paare wie Klara (33) und Oliver Bierhoff (35), Britta Becker (30) und Johannes B. Kerner (39), Senta Berger (62) und Michael Verhoeven (65) oder Anna Loos (33) und Jan Josef Liefers (39).

Die "Gala"-Leser wählten die Schweigers. Im vergangenen Jahr hatten die Unternehmer Sonia und Willy Bogner (62) das Rennen gemacht. "Gala"-Chefredakteur Peter Lewandowski zum gestrig gekürten Siegerpaar: "Die Schweigers sind ein außergewöhnliches und sympathisches Paar. Ich freue mich über die Entscheidung."

Lesen Sie auch:

80 Gäste waren zum vorverlegten Valentins-Tag-Dinner (Sterne-Koch Thomas Martin hatte das Menü zubereitet) ins Louis C. Jacob an der Elbchaussee gekommen, sie saßen im Restaurant an langen Tischen, die mit roten Rosenherzen dekoriert waren. Vor dem Hauptgang begrüßte Jost Deitmar (41), Geschäftsführer des Hotels, die Gäste und wünschte "mit oder ohne Ehevertrag vergnügliche Stunden im Hotel". Autorin Gaby Hauptmann (46) "Suche impotenten Mann fürs Leben", "Hengstparade", selbst ernannte "Beziehungsexpertin" kürte dann anschließend das Paar des Jahres.

Til und Dana Schweiger lernten sich 1994 im Kölner Cafe Wippenbeck kennen. "Er war mir gleich sympathisch und gab mir seine Telefonnummer, die ich dann ein halbes Jahr später auch wählte", sagte das ehemalige Fotomodell, heute Unternehmerin der Firma Bellybutton.

Das Paar, das vier Kinder (Valentin, Luna, Lilli Camille und Emma Tiger) hat und im April von Los Angeles in eine 600 Quadratmeter große Villa nach Niendorf ziehen wird, freute sich über die Auszeichnung: "Es ist schön ein Vorbild zu sein." Ihre große Liebe wurde belohnt: Als Geschenk nahmen die Schweigers den Montblanc-Füller "Je t'aime White Gold", verziert mit einem herzförmigen Rubin, mit nach Hause. Kostenpunkt: 12 500 Euro.