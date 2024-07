Hamburg. Das historische Denkmal in Altona ist nach der Sanierung wieder in Funktion. Auch ein weiterer Hamburger Brunnen läuft wieder.

Der Blick auf die Elbe, das Flair am Wasser und der berühmte Markt am Sonntagmorgen: Es gibt viele gute Gründe, den Fischmarkt in Hamburg-Altona zu besuchen. Jetzt gibt es noch einen weiteren. Denn der Minervabrunnen, der im nördlichen Teil des Marktplatzes an der Großen Elbstraße zu finden ist, sprudelt wieder. Nach zehn Jahren Stillstand läuft das Wasser und kann Besucher erfreuen.

Wie berichtet, sind einige der historischen Brunnendenkmäler im Bezirk Altona defekt. Zuletzt hatte die SPD in Altona einmal mehr gefordert, dass die betroffenen Wasserspiele endlich wieder in Betrieb genommen werden, und vom Bezirksamt mehr Einsatz in der Sache verlangt.

Brunnen in Altona: Am Fischmarkt sprudelt es wieder – und an der Königstraße

Abgesehen vom Minervabrunnen am Fischmarkt hatten die Sozialdemokraten zudem in Sachen Behnbrunnen an der Königstraße und Wandbrunnen an der Köhlbrandtreppe nachgehakt. Und auch hierbei gibt es zumindest in einem Fall gute Nachrichten.

Der Minervabrunnen am Hamburger Fischmarkt funktioniert endlich wieder. © SPD Hamburg-Altona | Privat

Denn auch der Behnbrunnen sprudelt wieder. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Wie das Bezirksamt Altona bereits auf Abendblatt-Anfrage mitteilte, wurde 2023 das einfassende Mauerwerk saniert und die Abdichtung erneuert. Zuletzt wurde nur noch an einer der vier Wasserdüsen gearbeitet.

Brunnen an der Köhlbrandtreppe: Versteckte Technik bereitet Probleme

„Dies sind bedeutende Schritte zur Wiederbelebung historischer Denkmäler in Altona“, schreibt die SPD in Altona in einer aktuellen Mitteilung. Für die Fraktion in Altona erklärt Dennis Mielke: „Dies zeigt, dass beharrliche Nachfragen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger Früchte tragen. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass auch der Wandbrunnen an der Köhlbrandtreppe bald wieder sprudelt.“

Mehr zum Thema

So wie im Fall des Minervabrunnen hatte das Bezirksamt auf Anfrage als Grund für den Stillstand die Kosten angeführt. Das scheint zumindest nicht mehr das größte Hindernis zu sein. Denn nach Angaben der SPD steht derzeit vor allem im Fokus, eine Lösung dafür zu finden, an die Brunnentechnik heranzukommen. Sie befindet sich im Inneren der Konstruktion (hinter dem Bronzebecken) und sei ohne Rückbau der Wand nicht zugänglich, weshalb keine Aussagen über den Zustand der Technik getroffen werden könnten.

Die SPD-Fraktion verspricht zumindest: Sie setze sich weiterhin dafür ein, dass alle trockenen Brunnen Altonas bald wieder Wasser führen und ihren ursprünglichen Zweck erfüllen.