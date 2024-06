Hamburg. Elf Jahre alte Asya Maylin Meena verschwindet in einer Woche gleich zweimal aus Unterkunft für Jugendliche. Was ist da los?

So eine Vermisstenfahndung ist selten: Innerhalb einer Woche sucht die Polizei Hamburg bereits zum zweiten Mal öffentlich nach der elf Jahre alten Asya Maylin Meena aus Lurup.

Erst am vergangenen Freitag war das Mädchen aus einer Wohnunterkunft an der Elbgaustraße verschwunden, in der es zurzeit lebt. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf mit Foto – zum Glück mit Erfolg. Eine aufmerksame Passantin entdeckte das Mädchen in Bramfeld. Mit einem Streifenwagen ging es zurück in die Unterkunft.

Polizei Hamburg: Elfjährige aus Lurup erneut vermisst

Doch am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ist Asya Maylin Meena nun offenbar zum zweiten Mal aus der Jugendwohnunterkunft verschwunden. Die Elfjährige habe das Haus an der Elbgaustraße verlassen und sei seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit.

Die 1,60 Meter große Asya hat nach Angaben der Polizei ein „asiatisches Erscheinungsbild“, sie ist schlank, hat lange schwarze Haare. Und sie sieht etwas älter aus, als sie ist, eher wie eine 14-Jährige. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie bekleidet mit einer blauen Sportjacke und einer grauen Jogginghose.

Polizei Hamburg: Wieso verschwand Asya schon wieder?

Nähere Informationen, warum das Mädchen nun erneut verschwunden sein könnte oder zu den Hintergründen ihrer Unterbringung in der Jugendunterkunft, gab es zunächst nicht. Die Polizei war für Nachfragen am Abend nicht mehr erreichbar.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Asya geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden: an jede Dienststelle oder per Telefon unter 040/428656789. Zeugen, die sie auf der Straße sehen, können auch die Notrufnummer 110 wählen.

Polizei Hamburg: Fast 600 Männer, Frauen und Kinder vermisst

Insgesamt gelten seit Anfang der 1980er-Jahre laut BKA-Datenbank – Stand: Juni 2020 – 588 Männer, Frauen und Kinder aus Hamburg als vermisst. Zu ihnen gehört auch Hilal Ercan, die Zehnjährige verschwand am 27. Januar 1999 spurlos, zuletzt gesehen wurde sie im Luruper Einkaufszentrum „Elbgaupassage“.

Es folgte die größte Suchaktion der Nachkriegsgeschichte. Vergessen ist ihr Schicksal bis heute nicht: Auf der Suche nach dem Kind gruben Beamte im September 2018 nach einem Zeugenhinweis beispielsweise Teile des Volksparks um.