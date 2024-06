Hamburg. Die Elb Lounge soll für 18 Millionen Euro verkauft werden. Welche bekannten Persönlichkeiten hier geheiratet und gesungen haben.

Die Elb Lounge gehört zu den größten Anwesen an der exklusiven Elbchaussee im Stadtteil Nienstedten. Die XXL-Villa steht für 18 Millionen Euro zum Verkauf.

Das ist eine stolze Summe, aber dafür bekommt der Käufer auch ein Herrenhaus mit einer schillernden Vergangenheit: Bereits 1876 wurde die Immobilie als Sommerresidenz im klassizistischen Baustil für den Hamburger Kaufmann und Ratsherrn Carl Ferdinand Carstens erbaut und erhielt den Namen „Villa Helene“.

Starköchin Cornelia Poletto und Ex-Bahnchef Rüdiger Grube heirateten 2015 in der Elb Lounge an der Hamburger Elbchaussee. Dieses Archivfoto zeigt die beiden auf einem anderen Event. © picture alliance / Eventpress | Eventpress rh

Elbchaussee: Vor mehr als 20 Jahren wurde das Herrenhaus zur Eventlocation

Spätere Eigentümer waren ab 1892 die Pastorenfamilie Hasselmann, die das Haus in „Hohen Eichen“ umbenannte, und ab 1924 die Familie Neuerburg.

Die Elb Lounge an der Hamburger Elbchaussee war ein beliebter Ort für Events. Dieses Foto entstand bei einer Musikveranstaltung (Archivfoto). © HA / A.Laible | Andreas Laible

In den 50er-Jahren ging die XXL-Villa mit dem 16.000 Quadratmeter großen Grundstück in das Eigentum von BP über. Das Mineralölunternehmen nutzte das Herrenhaus samt Park für Repräsentationszwecke sowie als Schulungszentrum. Damals hieß das Objekt „BP Studienhaus“. Diese Informationen gehen aus dem Exposé des Maklerhauses Meissler & Co hervor, das mit dem Verkauf der Immobilie beauftragt ist.

Doch vor mehr als 20 Jahren sollte sich das Herrenhaus zu einem Treffpunkt für die Hamburger Gesellschaft und Prominenten wandeln. Die Northern Real Estate als neuer Eigentümer sanierte das Objekt umfangreich und machte daraus einen Ort für exklusive Veranstaltungen.

Villa an der Elbchaussee: In der Elb Lounge feierte Cornelia Poletto Hochzeit

Glamourös war die Hochzeitsfeier von Starköchin Cornelia Poletto und dem damaligen Bahnchef Rüdiger Grube im August 2015 in der Elb Lounge. Damals feierten rund 150 Gäste ein rauschendes Fest. Kein Geringerer als Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bundespräsident, war Trauzeuge. Auch die Kochlegenden Alfons Schuhbeck, Horst Lichter und Christian Rach waren dabei.

Model Marie Amière und Hannelore Lay (r.) feierten den „Indian Summer“ der Stiftung Kinderjahre, dessen Vorstandsvorsitzende Lay ist, in der Elb Lounge an der Hamburger Elbchaussee. © picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, patrick becher

Ein Jahr später gab es anlässlich der Hochzeit von Janina Özen-Otto, Tochter von Versandhausmilliardär Michael Otto, und Boxer Ismail Özen wieder eine Party in der XXL-Villa.

Janina Özen-Otto und Ismail Özen heirateten 2016. Gefeiert wurde danach in der Elb Lounge. © privat | Privat

Auch Hannelore Lay feierte mit ihrer Stiftung Kinderjahre ihr „Indian Summer“-Event zweimal in der Elb Lounge mit prominenten Gästen wie Moderatorin Annika de Buhr, dem Schauspieler Nicolas König und Model Marie Amière. „Ich erinnere mich gerne an diese Veranstaltungen zurück. Dieses herrschaftliche Herrenhaus mit dem Park waren der ideale Rahmen für unseren Indian Summer“, sagt Lay dem Abendblatt.

Elbchaussee: Auch Phil Collins und Anna Netrebko waren in Elb Lounge zu Gast

Zudem gab vor Jahren Sänger Phil Collins in der Elb Lounge ein Privatkonzert vor ausgewählten Gästen. Opernstar Anna Netrebko trat bei einem Sommerfest dort auf.

Doch seit 2017 gibt es hier keine Veranstaltungen mehr. Die Elb Lounge steht seit Längerem zum Verkauf. Zu der künftigen Nutzung sagte der vor Kurzem neu beauftragte Makler Conrad Meissler, dass das Anwesen als Wohnhaus oder auch als Sitz für eine Stiftung oder eine Kanzlei genutzt werden könne. Eine Nutzung als Event-Location sei allerdings nur noch in begrenztem Rahmen möglich.