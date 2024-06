Hamburg. Asya Maylin Meena kehrte am Freitag nicht nach Hause zurück. Bei Kindern geht die Polizei immer von einer akuten Gefahrenlage aus.

Wo ist Asya Maylin Meena aus Lurup? Sie ist gerade mal elf Jahre alt und wird vermisst. Weil von ihr jede Spur fehlt, fahndet die Polizei Hamburg jetzt öffentlich und mit Fotos nach ihr.

Seit Freitagmittag ist das Mädchen verschwunden. Gegen 13.30 Uhr hatte es an diesem Tag die Jugendwohnunterkunft an der Elbgaustraße verlassen – seither ist es nicht zurückgekehrt. „Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Kindes, sodass das Amtsgericht heute einen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihm erließ“, sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Polizei Hamburg: Elfjährige aus Lurup verschwunden – wer weiß etwas?

Die 1,60 Meter große Asya Maylin Meena hat nach Angaben der Polizei Hamburg ein „asiatisches Erscheinungsbild“, sie ist schlank, hat lange schwarze Haare. Und sie sieht etwas älter aus, als sie ist, eher wie eine 14-Jährige, so die Polizei. „Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen“, so Kaluza weiter.

Wer Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden: an jede Dienststelle oder per Telefon unter 040/428656789. Zeugen, die sie auf der Straße sehen, könnten die Notrufnummer 110 wählen, so Kaluza.

Polizei geht bei vermissten Kindern immer von akuter Gefahrenlage aus

Bei vermissten Kindern geht die Polizei grundsätzlich von einer akuten Gefahrenlage aus. Bei sang- und klanglos verschwundenen Jugendlichen nehmen die Beamten der Vermisstenstelle beim LKA nach Absprache mit den örtlich zuständigen Wachen nach zehn Tagen und bei Erwachsenen die Suche nach vier Wochen auf. Gerade bei jüngeren Vermissten gilt die Durchsicht der sozialen Netzwerke als vielversprechender Ermittlungsansatz.

Mehr zum Thema

Insgesamt gelten seit Anfang der 1980er-Jahre laut BKA-Datenbank – Stand: Juni 2020 – 588 Männer, Frauen und Kinder aus Hamburg als vermisst. Zu ihnen gehört auch Hilal Ercan, die Zehnjährige verschwand am 27. Januar 1999 spurlos, zuletzt gesehen wurde sie im Luruper Einkaufszentrum „Elbgaupassage“.

Es folgte die größte Suchaktion der Nachkriegsgeschichte. Vergessen ist ihr Schicksal bis heute nicht: Auf der Suche nach dem Kind gruben Beamte im September 2018 nach einem Zeugenhinweis beispielsweise Teile des Volksparks um.