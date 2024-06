Hamburg. Wegen des Ausbaus des Tunnels Altona kommt es im Juli zu Verkehrsbehinderungen und zur Sperrung einer Elbtunnelröhre.

Wer im Juli an der Anschlussstelle HH-Othmarschen von der A7 abfahren will, muss unter Umständen umplanen. In den Kalenderwochen 28 und 29 kommt es nördlich des Elbtunnels zu Einschränkungen für den Verkehr. Das teilte die Autobahn GmbH am Montag mit.

Grund seien Arbeiten für den achtstreifigen Ausbau der A7 und an der Herstellung des neuen Lärmschutztunnels Altona. Konkret sollen die zweite neue Tunnelzelle Behringstraße sowie eine provisorische Ausfahrtsrampe Richtung Norden in Betrieb genommen werden.

Autobahn A7 in Hamburg: Einschränkungen an Anschlussstelle HH-Othmarschen

Dafür seien folgende Einschränkungen notwendig.

Montag, 8. bis Mittwoch, 17. Juli: Sperrung des Linksabbiegers stadtauswärts der Ausfahrtsrampe AS HH-Othmarschen Richtungsfahrbahn Nord/Flensburg.

Montag, 15. Juli, 5 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 17. Juli, 5 Uhr: Sperrung des Rechtsabbiegers aus der Baurstraße kommend und temporäre Einschränkungen per Postenregelung im Bereich der Ausfahrts- und Auffahrtsrampe Richtungsfahrbahn Süd an der Anschlussstelle HH-Othmarschen.

Dienstag, 16. Juli, 22 Uhr bis Mittwoch, 17. Juli, 5 Uhr: nächtliche Sperrung der Ausfahrtsrampe Richtung Nord Anschlussstelle HH-Othmarschen für die Inbetriebnahme der provisorischen Rampe, Sperrung der Elbtunnelröhre 1 sowie einstreifige Verkehrsführung Richtung Norden vom Elbtunnel bis zur Anschlussstelle HH-Bahrenfeld.

Durchgängig ein Fahrstreifen je Richtung im Verlauf der Behringstraße.

Die Autobahn GmbH bittet darum, während der Umbauarbeiten in dem Bereich besonders umsichtig zu fahren, da sowohl tagsüber als auch nachts gearbeitet werde.