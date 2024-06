Hamburg. Der Gastronom plant eine Veranstaltung in „Bullerei-Manier“. Wann das Fest stattfindet und was auf dem Programm steht.

Vor 15 Jahren gründete Tim Mälzer in den Schanzenhöfen eines der bekanntesten Restaurants in Hamburg: die Bullerei. Seit etwa einem Jahr betreibt er das Restaurant ohne seinen langjährigen Gastronomie-Partner. Jetzt gibt es Grund zum Feiern: „Die Bullerei wird 15“, heißt in einem Instagram-Post des Restaurants. Der Geburtstag wird mit einem Straßenfest gefeiert.

Am 29. Juni um 14 Uhr soll es losgehen, gab Mälzer bekannt. In seinem Podcast „Fiete Gastro“, den der Koch gemeinsam mit Sebastian Merget moderiert, gibt er Details preis. Auf dem Programm stehen unter anderem Musik- und Liveacts.

Tim Mälzer veranstaltet Straßenfest in Hamburg: Kollegen kochen in der Bullerei

„Ein Drittel meines Lebens begleitet mich jetzt die Bullerei“, so Mälzer. Das soll entsprechend zelebriert werden. Im Mittelpunkt steht natürlich: die Gastronomie. Befreundete Kollegen von Mälzer wollen dort „ihre Kunst zelebrieren“ und in diversen Foodtrucks anbieten. „Inklusive ausreichender Getränkeversorgung“, heißt es in dem Instagram-Post.

Mälzer wolle mit den Gästen zusammen ein schönes Fest in „Bullerei-Manier“ verbringen. „Ein kleines Dankeschön zurück ans Viertel und die Leute, die uns seit 15 Jahren durch sämtliche Krisen unterstützt haben“, so Mälzer.

15 Jahre Bullerei in Hamburg: „Ein Dankeschön zurück ans Viertel“

Der Eintritt sei kostenlos. „Die Bullerei zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine Gastronomie ohne Hemmschwelle sind“, sagt der 53-Jährige. Entsprechend würden die Preise am Festtag auch niedrig ausfallen.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und einen Eiscreme-Stand. Außerdem wurde eine Aftershow-Party angekündigt, Details seien allerdings noch geheim. Ein Feuerwerk wünscht sich der TV-Koch zwar auch, das habe er jedoch „noch nicht durchgekriegt“.