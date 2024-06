Hamburg. Lovely und Monty sind bekannt als Hamburgs singende Taxifahrer. Ihr neues Lied zur EM 2024 ist im Internet schon ein Hit.

„Diese EM, diese EM, diese EM – wird so farbenfroh“. Eine einfache Botschaft zu indischen Rhythmen: Mit diesem fröhlichen Lied zur Fußball-Europameisterschaft 2024, das schon nach dem ersten Refrain zum Ohrwurm wird, könnten die singenden Taxifahrer aus Hamburg-Lurup mal wieder einen Hit landen.

Schon jetzt geht das Video, in dem die Deutsch-Inder Lovely und Monty ihren Bollywood-Song vortragen, im Netz viral. In dem Video sind die „Bhangu Brothers“ in Trikots – jeweils mit der Nummer 12 – und in Deutschlandflaggen gewickelt zu sehen.

EM 2024: Hamburger Taxifahrer landen Hit im Netz – über 156.000 Klicks bei YouTube

Als Hintergrund dienen den singenden Brüdern unter anderem die Alster, ein Fußballplatz und die Fußgängerbrücke am Stephansplatz – und es kommt auch vor, dass ein Passant seine Schritte dem mitreißenden Takt des EM-Songs anpasst und Jungs auf dem Fußballplatz mittanzen.

Der Song „Diese EM 2024“ wurde bereits mehr als 156.000-mal (Stand: Dienstagnachmittag) auf YouTube angesehen. Auch auf „X“ (vormals Twitter) kursiert die lustige EM-Hymne und wurde schon hunderttausendfach angeklickt. Die Brüder sind in Hamburg längst keine Unbekannten mehr. Als Lovely & Monty hatten sie unter anderem auch für die WM 2014 einen Song komponiert („Diesmal!“), fröhlich singend für Olympia geworben und mit „Hamburg“ die Stadt besungen, die seit 36 Jahren ihre Heimat ist.

EM-Song von Monty und Lovely aus Hamburg – „absolut genial“

22 Videos haben die Brüder aus Hamburg in den vergangenen zehn Jahren bei YouTube veröffentlicht. Und nun also den zur EM 2024. „Warum ist das noch nicht der offizielle EM-Song? Absolut genial und steht für alles, was dieses Heimturnier ausmachen sollte“, lautet einer der vielen Kommentare unter dem aktuellen Lied von Lovely und Monty. „Der EM-Song, von dem wir nicht wissen, dass wir ihn brauchen“ oder „Freu mich schon, wenn Wirtz und Musiala zu diesem Banger am Brandenburger Tor tanzen“, schreiben andere User.

Ursprünglich kommen die singenden Taxifahrer aus Punjab in Nordindien. Musik haben sie schon immer gemacht. Dabei kommen nicht nur ihre Stimmen, sondern auch die Tumbi – ein indisches Zupfinstrument – zum Einsatz. Ihre fröhlichen Songs zu teilen mache ihnen „innerliche Freude“, sagen die beiden in einem NDR-Interview. Außerdem gebiete das ihre Religion. „Alles, was man hat, ist für alle.“

Mehr zum Thema

EM 2024 Hamburg: Taxifahrer wollen mit ihrem Song die deutsche Elf unterstützen

Aber sie wollen nicht nur Freude machen, sondern auch die deutsche Mannschaft unterstützen. „Lovely und Monty vertrauen die Jungs“, singen sie. „Wenn die Deutschen einmal anfangen zu steigen, dann hören sie auch nicht mehr auf.“ Die Brüder haben ihren Beitrag zur EM 2024 geleistet. Denn Rest muss nun die deutsche Elf erledigen.

Angefangen hat die Karriere von den Taxifahrern Monty und Lovely übrigens vor 14 Jahren. Damals animierten Fahrgäste die beiden, ihre Bollywood-Songs auf Deutsch zu singen. Mit Erfolg: Ihr Lied „Wenn du jemanden von Herzen liebst“ aus dem Jahr 2012 erreichte sogar Platz 43 der iTunes-Charts.