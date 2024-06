Hamburg. Am Mittwoch wurde die 77-jährige Margit Selk zuletzt gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Wer kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Seit Mittwochnachmittag fehlt von der 73 Jahre alten Margit Selk aus Altona jede Spur. Deshalb sucht die Polizei Hamburg nun mit einem Foto und einer Beschreibung nach der Seniorin und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut einer Polizeimitteilung soll Selk zuletzt am Mittwoch gegen 16.30 Uhr gesehen worden sein, als sie die Pflegeeinrichtung in der Altonaer Altstadt verließ, in der sie lebt. Die demente und mutmaßlich orientierungslose Frau sei dann in unbekannte Richtung davongegangen.

Altona: Seniorin vermisst – Polizei Hamburg rechnet mit „Gefährdung“

Bislang sei die Suche nach der Vermissten ohne Erfolg gewesen, hieß es weiter. Es müsse mit „einer Gefährdung gerechnet werden.“ Beschrieben wird die 73-Jährige wie folgt:

etwa 1,70 Meter groß

schlank

zuletzt bekleidet mit einem blauen Sweatshirt

einem dunklen (innen gemusterten) Parka

einer blauen Hose

weißen Schuhen

sie trägt zudem eine Brille

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 040/4286-56789 oder auf einer Dienststelle bei der Polizei Hamburg zu melden. Weiter heißt es: „Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.“ Die Ermittlungen führt derzeit der Kriminaldauerdienst.

