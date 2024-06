Hamburg. Opfer hat etliche Nähte im Gesicht. Betreiber der Bar setzt Belohnung aus. Wer kennt den Täter? Fotos zeigen die heftigen Verletzungen.

Mit einem Post in den sozialen Medien und Fotos der schlimmen Gesichtsverletzungen schildern die Macher des Goldfischglas in der Sternschanze die brutale Attacke auf ihren Mitarbeiter und suchen nun Zeugen.

Etliche Nähte an der Schläfe, blutunterlaufenes und stark geschwollenes Auge: Die Verletzungen, die sich Barkeeper Lukas nach dem brutalen Angriff zuzog, sind schwer. Auf den Fotos auf Instagram zeigt sich der Bar-Mitarbeiter nach der Versorgung seiner Verletzungen im Krankenhausbett. Die Aufnahmen mögen für einige Menschen verstörend sein und sind daher mit einer Triggerwarnung versehen.

Polizei Hamburg: Gast schlug Barkeeper ein Longdrinkglas ins Gesicht

Mit diesen Aufnahmen möchten die Goldfisch-Betreiber nun auf die Attacke aufmerksam machen. Demnach griff ein unbekannter Gast Barkeeper Lukas in der Nacht vom 8. auf 9. Mai gegen 2.50 Uhr in dem beliebten Ausgehviertel in Hamburg an und verletzte ihn schwer. Zu der Attacke war es gekommen, „nachdem mehrere Damen sich zuvor über einen aufdringlichen Herrn beschwert hatten“, heißt es in dem Post auf Instagram

Lukas mischte sich laut Instagrampost ein, versuchte den Typen zur Rede zu stellen. „Innerhalb nicht einmal einer halben Minute eskalierte die Situation so sehr, dass der äußerst aggressive Gast unserem Kollegen Lukas ein schweres Longdrinkglas an die Schläfe schlug. Das Glas zerbrach und fügte Lukas tiefe Schnittwunden am Auge, Schläfe und Wange zu. Der Täter konnte nach dem Vorfall unerkannt flüchten.“

Notarzt und Polizei wurden informiert und Lukas musste mit über 40 Stichen genäht werden und die nächsten Tage im Krankenhaus verbringen. „Neben den schweren äußerlichen Verletzungen wurden auch wichtige Gesichtsnerven verletzt“, heißt es in dem Post weiter.

Obwohl Sicherheitskameras die Szene aufnahmen und die Bilder laut Goldfischglas-Betreiber an die Polizei übergeben worden sind, ist der Täter noch immer unbekannt.

Für Hinweise zum Täter wurden 500 Euro Belohnung ausgesetzt

Nun suchen die Gastronomen Zeugen, die an dem Abend im Goldfischglas waren und den Angriff mitbekommen haben. Für Hinweise zu dem Täter hat der Goldfischglas-Betreiber eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Der Täter soll wie folgt aussehen:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

dunkle Haare und Dreitagebart

dunkler Pullover mit uffälligem hellen Print

dunkle Cap

weiße Nike Air

Hinweise gerne per Email an alex@goldfischglas.de.

Die Polizei Hamburg konnte auf Anfrage den Vorfall weder bestätigen noch dementieren.