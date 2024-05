Hamburg. Straßenfest, Kicker-Spektakel und Kunstmarkt locken Besucher. Neu ist ein Vier-Meter-Bär am Altonaer Balkon. Was es mit ihm auf sich hat.

Das Festival Altonale geht ins zweite Wochenende und bietet so einige Highlights für die Besucher an. Besonders der neue Spielort auf dem Altonaer Balkon rückt nun in den Fokus – und zwar unübersehbar. Dafür sorgt ein riesiger, pinker Bär. Abgesehen von der vier Meter hohen, begehbaren Skulptur locken Jazz-Konzerte auf die Wiese mit Elbblick.

Doch auch sonst ist das Programm der Altonale in den kommenden Tagen proppevoll. Straßenfest, Kicker-Spektakel, Kunstmarkt, Infomeile, zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen machen es nicht leicht, eine Auswahl zu treffen. Aber vielleicht muss man das auch nicht, sondern nur gut planen.

Altonale 2024: Pink Bear ist bisher größte Skulptur des britischen Künstlers LUAP

Wer sich beispielsweise für den pinken Bären interessiert, kann sich die bisher größte Skulptur von LUAP noch bis zum 9. Juni auf dem Altonaer Balkon ansehen. Die Idee dafür stammt von dem britischen Künstler, der sie in Zusammenarbeit mit der privaten University of Europe for Applied Sciences erschuf. Die etwa vier Meter hohe, begehbare Skulptur in Form eines Bärenkopfes – der „Pink Bear Pavillon“ verkörpert eine Verschmelzung von Kunst, Design und Spitzentechnologie.

Ein tierischer Pavillon vom Künstler LUAP entstand in Zusammenarbeit mit der University of Europe for Applied Sciences. © University of Europe for Applied Sciences | LUAP

Die Installation ist laut Angaben der Erschaffer die erste ihrer Art und bezieht sich auf das Leitmotiv eines pinken Bären des Londoner Künstlers. Das Innere der Skulptur dient als Leinwand, auf der Projekte von LUAP und Studenten der Uni ausgestellt werden.

„Besucher tauchen beim Betreten des Bärenkopfes physisch in LUAPs Kindheitserinnerungen ein und erleben im Pavillon die Kunst aus der Perspektive junger Menschen“, so die Organisatoren. Der Eintritt ist wie bei allen Veranstaltungen der Altonale frei, es wird um angemessene Spenden gebeten, um Kunst für jeden zugänglich zu machen.

Altonale: Jazz-Konzerte auf dem Altonaer Balkon am Wochenende

Die Konzerte auf dem Altonaer Balkon sind jeweils abends angesetzt. Am Sonnabend (1. Juni) spielen beispielsweise ab 19.30 Uhr die Jazz-Musiker der Band Tetragon, die Leidenschaft für die Kompositionen von Joe Henderson und Wayne Shorter verbindet.

An diesem Wochenende startet auch das spontan organisierte Straßenfest, das ursprünglich aus Kostengründen ganz gestrichen wurde. Auf Initiative der Tapas-Bar-Inhaberin vom Ribatejo, Carlota Santos de Carvalho, konnte aber ein Ersatz gefunden werden. Es wird kleiner, familiärer und am 1. und 2. Juni in der eigens dafür gesperrten Bahrenfelder Straße gefeiert. Start ist jeweils ab 11 Uhr.

Altonale 2024: „Das Altonale-Kicker-Spektakel“ macht Vorfreude auf Fußball-EM

Auch jeweils auf zwei Tage angesetzt sind der Kunstmarkt auf der Christianswiese sowie die große Info-Meile „Buntes Altona“ rund um den Platz der Republik. Zudem kommt bei der Altonale erste Vorfreude auf die Fußball-EM im eigenen Land auf: Am 1. Juni um 12 Uhr startet auf dem Platz der Republik „Das altonale Kicker-Spektakel“.

Insgesamt 17 Tage erstreckt sich das Festival, das noch bis zum 9. Juni läuft. Mehr als 200 Veranstaltungen stehen im Programmheft. Weitere Infos gibt es unter www.altonale.de.