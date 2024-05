Hamburg. Gewerkschaft Marburger Bund spricht von missbräuchlicher Einwirkung auf den Arbeitskampf. Krankenhaus-Unternehmen hält dagegen.

Der Ton ist ungewöhnlich scharf, die Gemüter offenbar sehr erhitzt: Es geht um den Tarifkampf am KrankenhausTabea in Blankenese. Wie berichtet, sind die Ärzte hier in den Streik getreten. Nun wird der Arbeitskampf auch ein Fall fürs Gericht.

Denn der Marburger Bund Hamburg hat einen Eilantrag auf Unterlassung gegen das Krankenhaus Tabea beim Arbeitsgericht eingereicht. Wie die Gewerkschaft mitteilte, will sie eine einstweilige Verfügung gegen den Einsatz von über eine Zeitarbeitsfirma vermittelte Ärzte erwirken.

Blankenese: Ärztestreik am Tabea vor Gericht – schwere Vorwürfe

Denn der Marburger Bund wirft dem Krankenhaus-Unternehmen Artemed vor, im Erzwingungsstreik auf Leih- und Zeitarbeiter ausgewichen zu sein und damit den Arbeitskampf unterlaufen zu haben. Die Ärzte am Tabea setzen sich für einen arztspezifischen Tarifvertrag ein, wie er in vielen Hamburger Krankenhäusern üblich ist.

„Die Geschäftsführung des Krankenhauses Tabea lässt sich immer wieder neue Ideen einfallen, um das Streikrecht der Ärztinnen und Ärzte auszuhebeln“, kritisiert Dr. Pedram Emami, Vorsitzender vom Marburger Bund Hamburg. „Das werden wir nicht widerspruchslos hinnehmen.“

Blankenese: Krankenhaus Tabea – Unternehmen wirft Gewerkschaft Nachtreten vor

Beim Unternehmen Artemed weist man die Vorwürfe entschieden zurück. „Es ist völlig unverständlich, warum der Marburger Bund mit der falschen Behauptung noch einmal nachtritt, wir würden Leiharbeiter während Streiks zur uneingeschränkten Durchführung des medizinischen Betriebes einsetzen. Das haben wir in der Vergangenheit nie getan und würden es auch in Zukunft nicht tun“, stellt Ella Müller klar, Referentin in der Unternehmenskommunikation.

Derzeit werde das Tabea laut Müller überhaupt nicht mehr bestreikt. Vielmehr suche man gemeinsam mit dem Betriebsrat und vielen Mitarbeitern nach einer schnellen und fairen innerbetrieblichen Lösung des Konflikts. „Wir befinden uns aktuell in weit fortgeschrittenen Gesprächen zu ihrer Umsetzung“, kündigt Müller an. Der Krankenhausbetrieb laufe entsprechend ungehindert weiter.

Sie macht zudem deutlich, was man von der Hamburger Gewerkschaft hält: „Wir empfinden die Einmischung des Marburger Bundes als unangebracht, wenn doch eine einvernehmliche Regelung zwischen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Betriebsrat und Geschäftsführung gefunden werden kann“, sagt Müller. „Wir brauchen dazu keine Gewerkschaft und ziehen den direkten Dialog mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor.“