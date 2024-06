Hamburg. Arbeiten am Deckel in Altona führen zu Umwegen für Autofahrer, Fußgänger und Radler. Sperrung in interaktiver Karte. Wie lange das Ganze dauert.

A7 wieder dicht: Von Freitag (7. Juni) bis Montag (10. Juni) wird der Elbtunnel in Hamburg voll gesperrt

Brücke an der Baurstraße in Hamburg-Bahrenfeld muss abgerissen werden

Die Zufahrten werden bereits etwa eine Stunde früher gesperrt

Die A7 in Hamburg wird von Freitag (7. Juni), ab 21 Uhr, bis Montag (10. Juni), 5 Uhr, erneut für 55 Stunden gesperrt. Diese Sperrung ist nötig, um die Brücke für Fußgänger und Radfahrer an der Baurstraße in Bahrenfeld abzubrechen. Für die Vorbereitung dieser Arbeiten wird das Brückenbauwerk bereits ab Montag, 3. Juni, gesperrt. Diese Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Bau des Lärmschutztunnels Altona.

Grundsätzlich sei es das Ziel, den Zeitraum zwischen dem Abbruch des Bauwerks Baurstraße und der Inbetriebnahme einer neuen Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer und die damit einhergehenden Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, sagt Karina Fischer, Projekt- und Verkehrskoordinatorin der A-7-Tunnelbaustelle.

Die Brücke an der Baurstraße in Hamburg-Bahrenfeld über die A7 wird am Wochenende abgerissen. © Autobahn GmbH | Autobahn GmbH

A7: Brückenabriss in Hamburg erfordert 55-Stunden-Vollsperrung

„Es haben sich aber sowohl bauliche als auch verkehrliche Gründe ergeben, die eine längere Sperrung der Fußgänger- und Radwegebeziehung erfordern.“ Die Krux: Nach aktuellem Stand wäre der Abbruch Anfang Juni noch gar nicht erforderlich, sei aber der letztmögliche Vollsperrungstermin bis September, sagt Karina Fischer.

Denn: In diesem Jahr gebe es nicht nur die Sommerferien-Reisezeit von Juli bis September, in der auf Autobahnen keine einschränkenden Maßnahmen stattfinden können. Schon im Juni kommt ein weiteres Ereignis dazu: Die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli. Die Projektverantwortlichen seien dadurch gezwungen, den Abbruch vor oder nach den genannten Sperrpausen anzusetzen. Daraus resultiert der Termin am zweiten Juni-Wochenende.

Verkehr Hamburg: Vollsperrung des Elbtunnels von 7. bis 10. Juni 2024

Für die Anbindung der Sportanlage Othmarschen und die Erreichbarkeit der Schulen würden Umleitungen eingerichtet, die ausgeschildert würden, sagt die Projektkoordinatorin. Bei vielen Familien mit kleineren Kindern sorgt das allerdings für Verunsicherung und Verärgerung. Denn voraussichtlich erst gegen Ende der Herbstferien wird es wieder einen provisorischen Übergang für Fußgänger und Radfahrer über die A7 geben.

Die 55-Stunden-Vollsperrung betrifft in Fahrtrichtung Süden die A7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld, in Richtung Norden betrifft sie die Anschlussstellen zwischen Heimfeld und Volkspark. Sie begann am 7. Juni um 22 Uhr und dauert bis 10. Juni um 5 Uhr.

A7: Autofahrer sollen Hamburg am besten „weiträumig umfahren“

Die Rampensperrungen an den Anschlussstellen Stellingen (Auffahrt Richtung Süden), Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld begannen am Freitag, 7. Juni, bereits ab 21 Uhr und erfolgten nach und nach.

Mehr zum Thema

Die großräumige Umleitung verläuft während der Vollsperrung über die A1, A21 und B205 – aus Süden kommend ab dem Buchholzer Dreieck/Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf der A1, aus Norden kommend ab Neumünster-Süd auf die B205. Es wird empfohlen, Hamburg weiträumig zu umfahren.

Was für Verkehrsteilnehmer in Hamburgs Westen erschwerend hinzukommt: Am Sonnabend (8. Juni) werden sowohl die Walderseestraße – also die Verbindung über die Autobahn an der Anschlussstelle Othmarschen – als auch ein Abschnitt der Reventlowstraße voll gesperrt.