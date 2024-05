Hamburg. Gemeinsam Fußballspiele zur EM vor einer Kneipe in Ottensen schauen? Das möchte die Politik möglich machen. Nur wie genau ist unklar.

Die EM 2024 in Deutschland beginnt in rund zwei Wochen, am 14. Juni. Doch in Hamburg hält sich die Vorfreude noch etwas in Grenzen, dabei werden hier insgesamt fünf Spiele im Volksparkstation ausgetragen.

Die CDU in Altona möchte nun etwas für die gute Stimmung tun – zumindest bei Fußballfans und Kneipenbetreibern mit Außenbereich.

EM 2024: Public Viewing vor Kneipen im Bezirk Altona erleichtern

In einem Antrag, der am Donnerstag in der Bezirksversammlung Thema sein wird, fordern die Christdemokraten, es den Gastronomen in Altona leichter zu machen, die Spiele auch im Außenbereich übertragen zu dürfen. Denn das ist bislang verboten.

„Nach aktuellem Sachstand ist eine TV-Übertragung im Außenbereich der Gastronomie nicht gestattet, insbesondere nicht mit Ton“, erklärt Altonas Pressesprecher Mike Schlink auf Abendblatt-Anfrage. Er verweist dabei auf rechtliche Vorgaben. Außerdem wäre dem Bezirksamt Altona an einem einheitlichen Vorgehen in der Stadt gelegen, man werde sich hierzu auch weiter mit anderen Bezirksämtern abstimmen.

EM 2024 in Altona: Aktuell sind TV-Übertragungen im Außenbereich nicht gestattet

„Etliche Fans werden sich mit dem Verfolgen der Spiele via Fernsehübertragung begnügen müssen, weil sie keine Karte ergattern konnten. Um diesen Fußball-Begeisterten den Charakter des gemeinschaftlichen Erlebnisses wenigstens am Bildschirm zu ermöglichen, sollten Gastronomen im Bezirk Altona die Spiele – im Rahmen geltenden Rechts – daher auch im Außenbereich übertragen dürfen“, fordert die CDU in ihrem Antrag, der dem Abendblatt vorliegt.

Die Behörde in Altona soll den Gastronomien im Bezirk Kulanz entgegenbringen, wenn vor Ort Fußballübertragungen im Außenbereich angeboten werden. Wie diese Kulanz in der Praxis aussehen soll, ist allerdings noch unklar. Auch dem Bezirksamt Altona.

Bezirksamt Altona: „Müssen die Interessen aller im Blick behalten.“

„Aus dem CDU-Antrag ist bedauerlicherweise nicht ersichtlich, in welcher Form und in welcher konkreten Situation von den Mitarbeitenden ein ,kulantes‘ Verhalten erbeten wird. Das Bezirksamt muss als Verwaltungsorgan die Interessen aller im Blick behalten. Dazu gehören beispielsweise auch die Belange von Anwohnenden, die ggf. durch eine TV-Übertragung im Außenbereich einer gastronomischen Einrichtung gestört werden“, betont Schlink.

Aber er sagt auch: „Sollte der Beschluss des CDU-Antrags eine Mehrheit finden, wird das Bezirksamt Altona prüfen, ob und gegebenenfalls wie konkret die Mitarbeitenden auf dieser Grundlage agieren können.“

EM 2024: CDU in Altona fordert die Öffnung der Parkplätze am Volksparkstadion

Der Bedarf ist zumindest da. Denn auf Abendblatt-Anfrage teilt das Bezirksamt Altona am Montag mit, dass bis zum heutigen Tag keine Anträge für größere Public-Viewing-Veranstaltungen im Bezirk Altona vorliegen würden. Die Idee der CDU, kleinere Anlaufpunkte zu möglichen, dürfte die Stimmung bei den Fans heben.

Mehr zum Thema

Um die Freude auch bei Nicht-Fans und Anwohner zu steigern, fordern die Christdemokraten zudem von der Bezirksamtsleiterin, dass sie mit den zuständigen Behörden ins Gespräch geht, um eine Öffnung der Stadion-Parkplätze während der EM-Spiele, wie sonst auch üblich, zu ermöglichen. Wie berichtet, kritisiert unter anderem die CDU die geplante Sperrung aller Parkplätze am Stadion.