Hamburg. Fahrzeuge der Linie 3 drehen vor Lurup und Osdorf wieder um. Doch es gibt noch mehr Gründe, warum sich Bewohner abgehängt fühlen.

Aus der Fahrerkabine ertönt eine Stimme. „Listen and repeat“ – und dann ein deutsches Wort: stolz. Die Sprachlektionen schallen an diesem Abend durch den gesamten Bus. Dass der Fahrer noch nicht ganz so weit damit gekommen ist, stellt sich ein paar Haltestellen später heraus. Ein offensichtlich gehbehinderter Mann schafft es nicht schnell genug zum Ausgang im hinteren Teil des Busses. Mehrere Fahrgäste rufen dem Fahrer laut zu: Er möge warten. Der versteht es nicht, auch nicht als einige anfangen zu schreien. Er erklärt: „I don‘t speak Deutsch.“