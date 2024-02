Hamburg. Drei Entwürfe stehen zur Auswahl. Nachbarn der Trabrennbahn dürfen nun Bewertungen abgeben. Das stellen sich die Planer vor.

Europaweit wurden Stadtplaner gesucht, die den geplanten neuenQuartieren am Volkspark in Hamburg-Bahrenfeld eine Gestalt verleihen. Nun liegen drei ausgewählte Entwürfe aus den Niederlanden und Skandinavien vor, die einen Eindruck von dem vermitteln, was dort zukünftig entstehen soll.