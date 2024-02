Hamburg. An dem Gebäude entstand erheblicher Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie er der Polizei Hamburg den Unfall erklärte.

Zu einem heftigen Unfall ist es am Sonnabendabend in Hamburg-Blankenese gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, ist gegen 20.30 Uhr ein SUV in Höhe des Abzweigs der Elbchaussee in die Hauswand einer Goldschmiedin an der Dockenhudener Straße gefahren.