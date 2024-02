Hamburg. Mann reagiert im Bahnhofsgebäude Ordnungshütern gegenüber sehr aggressiv. Nach Alkoholtest wird sofort ein Krankenwagen gerufen.

Ein 36 Jahre alter Mann hat die Bundespolizei Hamburg am Dienstagabend nicht nur wegen seines aggressiven Verhaltens auf Trab gehalten. Er war offensichtlich so betrunken und wackelig auf den Beinen, dass ihn die Beamten auf dem Weg zum Revier in Altona stützen mussten.