Ottensen: Bewohner mittags im Schlaf von Feuer überrascht und verletzt

Der Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen (Archiv): Hier kam es am Sonnabend zu dem Feuerwehreinsatz.

Hamburg. Bei einem Wohnungsbrand am Alma-Wartenberg-Platz in Hamburg-Ottensen sind am Sonnabendmittag zwei Menschen im Schlaf verletzt worden. Sie seien gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

In der Wohnung habe gegen 12.30 Uhr ein Sofa gebrannt – während die zwei Geretteten in einem Nebenraum noch schliefen. Das Apartment im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses sei nicht mehr bewohnbar. In dem Haus seien insgesamt 19 Bewohner gemeldet.

Die Feuerwehr war mit 27 Kräften in zwei Trupps im Einsatz, für die Rettung war schwerer Atemschutz nötig. Anschließend wurde der Brandort für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

