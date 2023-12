Elbe Einkaufszentrum: Park-Abzocke im Hamburger EEZ – „mehr als dreist!“

Schon vor Wochen sorgte die Umstellung des Parksystems im EEZ für Ärger. Jetzt gibt es neue Vorwürfe. Was eine Kundin erlebt hat.

Am Elbe-Einkaufszentrum herrschte schon vor einigen Wochen Chaos. Grund dafür war eine Neuerung im Parksystem. Jetzt gibt es schon wieder Ärger.

Hamburg. Es ist erst einige Wochen her, seit das Elbe-Einkaufszentrum (EEZ) im Hamburger Stadtteil Osdorf mit der Erhöhung der Parkgebühren und der Umstellung des Parksystems bei vielen Kunden und Kundinnen für Unmut sorgte. Nun scheint es direkt den nächsten Ärger zu geben.

„Es gab in den vergangenen Wochen zwei Vorfälle, über die ich mich sehr aufgeregt habe“, erzählt Beate Zimmermann (Name von der Redaktion geändert). Die Hamburgerin ist eigenen Angaben nach langjährige Kundin im EEZ.

Elbe-Einkaufszentrum: Abzocke mit falschen Parkgebühren?

Es sei über die Jahre ein lieb gewonnenes Ritual geworden, regelmäßig am Freitagabend das belebte Shoppingcenter aufzusuchen und dort Besorgungen zu erledigen. Doch damit ist nun Schluss, stellt Zimmermann klar. Der Grund: immer wieder auftretende Probleme mit dem neuen Parksystem. Wie auch am 23. November.

Beate Zimmermann habe das Einkaufszentrum an diesem Tag für ein paar Einkäufe besuchen wollen. Als sie eigenen Angaben nach knapp 1,5 Stunden später ihr Parkticket im Automaten bezahlen wollte, die böse Überraschung: „Der Parkautomat zeigte einen offenen Betrag von 8,40 Euro an. Bei einem Stundensatz von 1,30 Euro konnte das überhaupt nicht möglich sein“, so Zimmermann.

Kundin: Vorfall am Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf „die Krönung“

Sie habe dann über die ausgeschilderte Hotline einen Mitarbeiter der Betreibergesellschaft kontaktiert. Obwohl Zimmermann dank des Zeitstempels auf ihrem Ticket beweisen konnte, dass sie noch nicht mal zwei volle Stunden geparkt hatte, habe sie lange diskutieren müssen, bevor sie ein Ersatzticket ausgehändigt bekam.

Doch als die junge Hamburgerin damit die Schranke passieren wollte, funktionierte auch das nicht. Ein weiterer Mitarbeiter ermöglichte ihr schließlich die Ausfahrt. „Dieses Erlebnis war schon wirklich nervig. Doch der vergangene Freitag war dann die absolute Krönung“, sagt Beate Zimmermann.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erhöhung der Gebühren fürs Parken am Elbe-Einkaufszentrum

Erneut habe sie ihrem Ritual nachgehen wollen, und erneut endete der Abend für die junge Frau mit Ärger. „Ich hatte knapp eine Stunde im Einkaufszentrum verbracht und zahlte dann am Parkautomaten kurz vor Beginn der zweiten Stunde den angezeigten Betrag“, erzählt Zimmermann dem Abendblatt. Klarstellen will die EEZ-Kundin dabei unbedingt, dass sie kein Problem mit der neuen Regelung habe, schon für die erste Stunde zahlen zu müssen. Das sei verständlich.

Nicht verständlich hingegen sei, was sich nach dem Bezahlvorgang an besagtem Freitag weiter zugetragen habe. Die Hamburgerin ging vom Automaten direkt zu ihrem Auto – so ihre Darstellung– und wollte die Parkfläche verlassen. Doch das Hinausfahren funktionierte nicht.

Elbe Einkaufszentrum: Kundin findet Umgang „mehr als dreist“

„Der Bildschirm zeigte an, dass ich die Parkzeit überschritten habe, obwohl ich nur Minuten davor den Betrag gezahlt hatte“, so Zimmermann. Als sie ihr Parkticket erneut einsteckte, sei auf dem Display eine Forderung von 2,60 Euro aufgetaucht, also der Preis für zwei Stunden Parken – und das, obwohl sie schon 1,30 Euro bezahlt und auch keine zweite Stunde angefangen hatte. Wieder habe sich Zimmermann daraufhin telefonisch bei einem Mitarbeiter gemeldet, und auch in diesem Fall sei das Gespräch kein freundliches gewesen.

Mehr zum Thema

„Nach langer Diskussion sagte er mir, wenn ich keine Quittung hätte, solle ich doch die Polizei rufen – und legte auf“, erzählt Beate Zimmermann noch immer fassungslos und bezeichnet den Umgang als „mehr als dreist“. Schließlich sei sie wieder ins Einkaufszentrum gegangen und habe dort von einer Mitarbeiterin das fehlende Geld erstattet bekommen. Besänftigt ist sie jedoch nicht: „Der Parkplatzbetreiber ist für das Elbe-Einkaufszentrum wirklich geschäftsschädigend. In Zukunft werde ich woanders einkaufen.“

Ärger wegen Parkgebühren: Kunde schildert Vorfall bei Yelp

Beate Zimmermann scheint kein Einzelfall zu sein. Auch auf Yelp schreibt ein User: „Die Parkautomaten sind so eingestellt, dass man 2x bezahlen muss. Mitarbeiter weist Kunden die Schuld zu. Werde Betrugsanzeige erstatten.“ Doch was sagt das Management des Elbe-Einkaufszentrums zu den Vorwürfen?

„Es ist richtig, dass es in der Vergangenheit vereinzelt zu Störungen gekommen ist. Dafür möchten wir uns auch recht herzlich bei den betroffenen Personen entschuldigen“, sagt Center-Manager Gerhard Löwe auf die Abendblatt-Anfrage. Das EEZ habe einen technischen Mitarbeiter, „der mechanische Probleme sofort behebt“, so Löwe. Systemische Fehler melde man direkt an die Leitstelle und handle „entsprechend im Sinne des Besuchers“.

Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf: Parkticket kann von Mitarbeitern entwertet werden

An der Kundeninformation gebe es laut Löwe seit Neuestem auch die Möglichkeit, das Parkticket bei Störungen von Mitarbeitern entwerten zu lassen. „Aus unserer Erfahrung treten Störungen allerdings eher seltener auf und können von uns glücklicherweise schnell beseitigt werden“, so der Center-Manager. Beate Zimmermann würde diese Aussage aktuell nicht so unterschreiben. Stattdessen wird sich die Hamburgerin nun ein anderes Ritual für ihren Freitagabend suchen.