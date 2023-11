Polizei Hamburg: Rentner schlägt Einbrecher mit Bügeleisen in die Flucht

Nach einem Überfall in Osdorf suchten zahlreiche Streifenwagen der Polizei in Hamburg nach den Tätern, leider ohne Erfolg.

Hamburg. Am Sonntagabend wollten drei Männer einen Rentner in Osdorfüberfallen. Seine Gegenwehr machte ihren Plan jedoch zunichte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der 71-Jährige auf dem Heimweg, als er kurz vor 19 Uhr vor seinem Haus an der Straße Brandstücken von drei Männern angesprochen wurde, die sich als „Zollbeamte“ ausgaben. Er ließ sie in seine Wohnung und fragte sie nach ihren Dienstausweisen. Daraufhin attackierten die Einbrecher ihn mit Pfefferspray und schubsten ihn.

Als sie begannen, in der Wohnung die Schränke zu durchsuchen, griff der Rentner zu einem Bügeleisen. Davon waren die drei Männer offensichtlich so beeindruckt, dass sie die Wohnung verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Senior wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Polizei Hamburg sucht Zeugen des Überfalls

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Streifenwagen und Zivilfahndern verlief erfolglos. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1

175 bis 185 cm groß

schlanke Figur

schwarze Kleidung

Stoffmaske

Täter 2

165 bis 175 cm groß

etwas korpulenter als Täter 1

schwarze Kleidung

Stoffmaske

Täter 3

165 bis 175 cm groß

Bart

trug eine Umhängetasche bei sich

unmaskiert

Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-567 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

