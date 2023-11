Altona: Baum plötzlich weg – gefällte Kastanie sorgt in Hamburg für Ärger

Anwohner besorgt: Musste der Baum auf dem Platz an der Wohlers Allee für die umstrittenen Baupläne der Sternbrücke weichen?

Nur der Baumstumpf ist von der Kastanie auf dem Wendehammer an der Wohlers Allee/Ecke Stresemannstraße noch zu sehen.

Hamburg. Das umstrittene Bauprojekt Sternbrücke wirft seine Schatten voraus. Das jedenfalls glauben Anwohner. „Der Baum im Zentrum des Wendekreisels an der Wohlers Allee, direkt an der Sternbrücke, wurde einfach abgesägt“, beklagt die Initiative Sternbrücke, die den großen, von der Bahn geplanten Neubau an der Stresemannstraße kritisiert.

„Unser aller Lieblingsbaum wurde gefällt“, heißt es von der Bürgerinitiative weiter. Vertreterinnen und Vertreter der Initiative hätten den Eindruck, dass die Fällung mit der Baumaßnahme rund um die Sternbrücke, für die auch der Beachclub in der Nähe bereits weichen musste, zu tun habe.

Altona: Baum gefällt – „kein Zusammenhang mit Sternbrücke“

Vom Bezirksamt Altona gibt es dazu allerdings eine ganz andere Erklärung. „Der genannte Straßenbaum steht nicht im Zusammenhang mit dem Thema Sternbrücke“, teilte Pressesprecher Mike Schlink am Freitag mit.

„Unser aller Lieblingsbaum wurde gefällt“, teilte die Bürgerinitiative mit.

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Die jetzt gefällte, Rotblühende Kastanie falle „bedauerlicherweise seit Jahren durch ihre immer geringer werdende Vitalität aufgrund standortbedingter schlechter Bedingungen und Vorschädigungen“ auf. Große Bereiche der Baumkrone seien in diesem Sommer bereits abgestorben.

„Und so war wegen der damit einhergehenden mangelnden Stand- und Bruchsicherheit des Baumes die aktuelle Fällung leider nicht mehr vermeidbar“, so der Bezirksamtssprecher. Für den Standort sei eine Nachpflanzung vorgesehen.

Sternbrücke: Initiative plant weiterhin Klage gegen die Pläne

Die Bürgerinitiative bemängelt an den Plänen für eine neue Brücke, dass die besondere Lebensqualität in dem Quartier bedroht sei.

Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, hier „90 Bäume und einen besonderen Kultur-Ort“ zu retten, und setzt sich für eine „klimaschützende Verkehrsplanung“ ein. Die Gruppe bereitet weiterhin auch eine Klage gegen die Planfeststellung vor.