Hamburg-Altona: Warum im Volkspark mehr als 120 Bäume gefällt werden

Hamburg. Grade mal acht Millimeter: Das ist die Größe, die ausgewachsene Borkenkäfer erreichen können. Und trotzdem sind die winzigen Insekten jedes Jahr für den Verlust unzähliger –teilweise riesiger – Bäume verantwortlich. So wie nun im Volkspark in Hamburg-Altona.

Insgesamt 122 Bäume, der Großteil davon Rotfichten, müssen im Bereich des Düsterwaldes, westlich der August-Kirch-Straße, gefällt werden. „Bei vergangenen Baumkontrollen sind bei zahlreichen Bäumen im Volkspark massive Borkenkäfer-Schäden festgestellt worden“, teilte das Bezirksamt Altona mit. Die meisten der befallenen Bäume seien schon abgestorben und deshalb nicht mehr standfest, bei vielen falle schon die Rinde ab.

Hamburg-Altona: Borkenkäfer werden oft erst entdeckt, wenn es zu spät ist

Verantwortlich dafür seien in erster Linie zwei Arten von Borkenkäfern: der Buchdrucker und der Kupferstecher. „Ihre Spuren sind nicht leicht zu erkennen“, so ein Sprecher des Bezirksamts. Lediglich der Harzfluss des Baumes und braunes Bohrmehl am Stammfuß seien erkennbare Anzeichen – die aber oft erst auftreten, wenn es zu spät ist und „die Käfer bereits ausgeflogen sind“.

Es werde nun geprüft, „wann eine Nachpflanzung im Rahmen forstwissenschaftlicher Ansätze, Gartendenkmalpflege, des aktuellen Pflege- und Entwicklungsplans und der Witterung erfolgen soll“.

In den vergangenen Monaten mussten immer wieder Bäume in Hamburg weichen. So gab der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) im September beispielsweise bekannt, fünf Bäume direkt an der Außenalster fällen zu müssen.

Hamburg-Altona: Im vergangenen Jahr wurden mehr Bäume gepflanzt als gefällt

Und auch an der Max-Brauer-Allee in Altona mussten wegen der Einrichtung eines Linksabbiegestreifens in Richtung Goetheallee mehr als 20 Bäume verschwinden.

Immerhin: Der Blick auf die Nachpflanzungsstatistik aus dem vergangenen Jahr des Bezirks Altona offenbarte trotz allem eine positive Entwicklung. So wurden im Jahr 2022 zwar 1030 Bäume gefällt, insgesamt aber 3076 neu gepflanzt.