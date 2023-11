Bahnhof Altona: Lidl mietet Ex-McDonald‘s-Filiale – was sind die Pläne?

Der Pavillon am Bahnhof Altona steht leer. Was mit dem Gebäude passieren wird, ist aktuell noch unklar.

Bahnhof Altona Ex-McDonald‘s-Filiale: Was plant Lidl mit dem Pavillon?

Hamburg. An das Bild, dass der Pavillon am Bahnhof Altona leersteht, haben sich die Menschen mittlerweile gewöhnt. Seit nunmehr elf Monaten steht die ehemalige McDonald‘s-Filiale leer. Zum 1. September hat Lidl die Fläche angemietet. Was der Lebensmittelgigant mit dem derzeit brachliegenden Gebäude vorhat, ist jedoch nach wie vor völlig unklar.

„Derzeit befinden wir uns in der Planungsphase hinsichtlich der Nutzung der neu angemieteten Fläche und führen hierzu mit dem Vermieter Gespräche“, erklärte Matthias Dahlke, Leiter des Immobilienbüros Hamburg von Lidl, auf Abendblatt-Anfrage. „Bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen darüber hinaus zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bereitstellen können und uns zu Investitionskosten grundsätzlich nicht äußern.“

Bahnhof Altona: Lidl betreibt seit 2005 Supermarkt am Paul-Nevermann-Platz

Aktuell werden an dem Pavillon keinerlei Bauarbeiten durchgeführt. Wann sich dies ändern wird, dazu äußert sich der Lebensmittelkonzern nicht. Auch zu dem generellen Zeitplan und vor allem wann Lidl die Fläche endlich nutzt, gibt es keine Angaben.

Seit 2005 betreibt Lidl im Bahnhofsgebäude in Altona einen Supermarkt. „Auch zukünftig wollen wir den Kunden hier eine moderne Filiale mit attraktiven Einkaufsbedingungen präsentieren sowie unseren Kollegen einen sicheren Arbeitsplatz bieten“, sagt Dahlke.

Testet Lidl ein komplett neues Konzept am Bahnhof Altona?

Soll heißen: Der Pavillon soll die Ladenfläche im Bahnhofsgebäude nicht ersetzen, sondern viel mehr ergänzen. Ob Lidl dort ein völlig neues Konzept – beispielsweise einen 24-Stunden-Kiosk, der den oft überfüllten Supermarkt entlasten würde – testet oder auf etwas komplett Innovatives setzt, darüber wird aktuell in Altona spekuliert. Bis zur Aufklärung müssen sich die Menschen offenbar aber noch ein wenig gedulden.

