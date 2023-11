Schüsse in Shishabar in Altona – Täter flüchten mit E-Roller

Vier Männer stürmen eine Bar in Altona-Altstadt. Doch die Angegriffenen wehren sich heftig. Auch eine Machete kommt zum Einsatz.

Vier Männer haben in der Nacht zum Mittwoch eine Shishabar in Hamburg-Altona gestürmt, um diese auszurauben.

Hamburg. Vier Männer haben in der Nacht zum Mittwoch eine Shishabar in Hamburg-Altona gestürmt, um diese auszurauben. Dabei stießen sie laut Lagedienst der Polizei auf heftige Gegenwehr. Am Ende gab es mindestens drei Verletzte, die mit Schuss- und Schnittwunden ins Krankenhaus befördert werden mussten.

Die vier Männer drangen kurz nach Mitternacht maskiert in die Bar an der Scheplerstraße in Altona-Altstadt ein. Ihr Ziel war offenbar, das Lokal auszurauben, es kann aber auch um eine Auseinandersetzung im Milieu gegangen sein.

Beamte bei der Spurensicherung.

Foto: Michael Arning

In der Bar stießen die Angreifer auf drei Männer im Alter von 30, 37 und 47 Jahren, die sich einen heftigen Kampf mit den Tätern lieferten. Dabei sollen unter anderem eine Machete, eine Schusswaffe und ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 37-Jährige eine Schussverletzung im Oberkörper sowie einen Schnitt an der Hand. Die 30 und 47 Jahre alten Männer wurden unter anderem durch den Einsatz eines Messers leicht verletzt.

Die Täter flüchteten nach dem gescheiterten Raub aus der Bar, unter anderem auf einem Elektroroller, der kurz darauf von Beamten an der Ecke Gilbertstraße/Bleicherstraße gefunden und sichergestellt wurde. Von den vier Angreifern fehlt weiterhin jede Spur.

Den E-Roller fanden die Polizisten unweit des Tatorts. Mit ihm waren die Täter auf der Flucht.

Foto: Michael Arning

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und Spuren gesichert. Eine Schusswaffe wurde vor dem Lokal sichergestellt. Die Aufklärung des Tathergangs gestaltet sich aber schwierig, da die Angegriffenen die Aussage verweigern. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nun bittet die Polizei Hamburg die Bevölkerung um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 040/4286-56789 oder auf einer Dienststelle bei den Ermittlern zu melden.