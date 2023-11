Brandserie in Hamburg - vier Feuer in gerade mal einer Stunde!

Feuerwehr Hamburg Vier Feuer in einer Stunde: Mysteriöse Brandserie in Hamburg

Wie hier am Bekkamp musste die Hamburger Feuerwehr am Freitagabend gleich mehrere Kleinbrände löschen.

In Jenfeld und Umgebung brannte es am Freitagabend gleich mehrmals. Auch ein Feuer in Ottensen hielt die Rettungskräfte in Atem.