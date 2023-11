Hamburg: Nach Ausnahmesituation – Stadtteilschule Altona kann aufatmen

Wochenlang mussten Schüler und Schülerinnen in ganz Hamburg verteilt lernen. Wie der Start nach Umzug in den Neubau ablief.

Hamburg. Es ist das Happy End nach einer wochenlangen Ausnahmesituation für viele Hamburger Schüler und Schülerinnen: Der Neubau am Recha-Ellern-Weg für die Stadtteilschule Altona kann endlich für den Schulbetrieb genutzt werden. „Die Stadtteilschule Altona hat am 4. Oktober 2023 ihr neues Schulgebäude übernommen und ist dort vollständig eingezogen. Der Umzug hat planmäßig und gut geklappt“, teilte die Schulbehörde auf Anfrage mit.

Und auch die Schule selbst vermeldete auf ihrem Instagram-Kanal: „Unsere ersten drei Tage in unserem neuen Gebäude waren spannend, interessant und manchmal noch etwas verwirrend“. Man freue sich nun „auf tolle neue Räumlichkeiten und viele Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Schulleben“.

Schule Hamburg: Stadtteilschule Altona musste Ferien verlängern

Erst wenige Tage vor Ende der Sommerferien war bekannt geworden, dass der siebengeschossige Neubau nicht rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahres fertig wird. Schulsenator Ties Rabe (SPD) erklärte dazu: „Es hat sich herausgestellt, dass hier das Grundwasser stark mit Schadstoffen belastet ist.“ Die Schulleitung verlegte daraufhin den Schulstart zwei Tage hinter das reguläre Ferienende – um Zeit zu gewinnen.

Was danach kam, war eine improvisierte und für die Schüler- und Lehrerschaft aufwendige Lösung: Am ersten Tag des neuen Schuljahres versammelten sich Hunderte Schüler und Schülerinnen auf der Wiese im Stadtteilpark und wurden dann – je nach Jahrgang – auf Ausweichorte in der ganzen Stadt verteilt.

Jahrgänge der Stadtteilschule Altona in ganz Hamburg untergebracht

Der 5. bis 8. Jahrgang nutzte laut Schulwebsite fortan Räumlichkeiten in der Mitte Altona wie auch am alten Standort an der Eckernförder Straße. Die Jahrgänge 9 und 10 kamen in der Universität Hamburg unter. Die Vor- und Oberstufe der Stadtteilschule zog vorübergehend ins Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.

Auf die Sorge von Eltern, dass die Vermittlung von wichtigem Lernstoff wegen der Situation vernachlässigt werden könnte, versicherte die Stadtteilschule während der Übergangszeit: „Es finden momentan viele projektartige Unterrichtsformen, Exkursionen und Unterricht an außerschulischen Lernorten statt. Wir möchten betonen, dass diese vielfältigen Lernerfahrungen nicht weniger nachhaltig sind, als es der klassische Unterrichtsplan vorsieht. Die Schulleitung hat einen Blick auf die Einhaltung der Rahmenpläne.“

Schule Hamburg: Unterrichtsbetrieb kann wieder stattfinden

Dennoch heißt es jetzt für Schüler, Schülerinnen und Lehrerschaft: aufatmen. Der Neubau ist zumindest so weit fertiggestellt, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb für alle Schüler und Schülerinnen gewährleistet werden kann. Und besonders für die im Sommer neu eingeschulten Fünftklässler und Fünftklässlerinnen dürfte das einen wichtigen Schritt Richtung Normalität bedeuten.