Polizei Hamburg: Ehepaar in Rissen ausgeraubt! Zeugen dringend gesucht

Die Räuber kamen durch die Hintertür. Sie waren bewaffnet und maskiert. Was ihnen beim Raubzug durch das Haus in die Hände fiel.

Überfall in Hamburg Ehepaar in Rissen ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Ein älteres Ehepaar ist am Donnerstagabend in seiner Wohnung in Rissen überfallen und ausgeraubt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei drangen gegen 20.40 Uhr zwei Männer durch eine Hintertür in das Einfamilienhaus am Sandmoorweg ein. Sie überraschten die 69 Jahre alte Frau sowie ihren ein Jahr jüngeren Ehemann, überwältigten sie, zwangen sie den Tresor zu öffnen. Dann fesselten sie die beiden Rentner mit Kabelbindern und sperrten sie im Keller ein. Anschließend durchsuchten die Männer das Haus. Sie raubten etwas Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 200.000 Euro und flüchten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Polizei Hamburg: Fahndung mit einem Dutzend Streifenwagen erfolglos

Der Ehemann konnte wenig später die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einem Dutzend Streifenwagen blieb allerdings ohne Erfolg. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

160 bis 170 cm groß

„osteuropäisches“ Erscheinungsbild

sprachen Deutsch mit Akzent

dunkel gekleidet und maskiert mit Skimasken

trugen Stoffhandschuhe

führten jeweils eine Schusswaffe mit sich

einer der beiden trug einen Rucksack

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

