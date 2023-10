Asklepios Altona: Gastro-Krise trifft Klinik – Kantine seit Jahren dicht

Hamburg. In der Asklepios Klinik Altona arbeiten 1500 Menschen. Bis 2020 konnten sie morgens, mittags und abends die Kantine besuchen und sich dort satt essen. Dann kam Corona – und wie sämtliche Gastronomiebetriebe in Hamburg musste auch die Kantine des Krankenhauses schließen. Geschlossen ist sie jedoch bis heute.

Nach Abklingen der Pandemie konnte die Krankenhausgesellschaft keinen neuen Betreiber finden. „Trotz intensiver Bemühungen“, so Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asklepios Klinik Altona bleibt seit gut drei Jahren die Kantinenküche kalt.

Asklepios Altona: Gastro-Krise trifft Klinik – Betreiber für Kantine gesucht

Ein neuer Betreiber sei in Zeiten der Gastro-Krise schwer zu finden, zumal es sich um ein schwieriges Kantinenkonzept handele. Die meisten Angestellten haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Die einen starten in aller Frühe, die anderen kommen zur Nachtschicht. Nur ein Teil, darunter die Verwaltungsangestellten, haben regelmäßige Arbeitszeiten.

„Die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Schichtdienst und haben daher ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die sich im Kantinenkonzept wiederfinden müssen“, sagt Eberenz. So einen Betreiber gelte es erst mal zu finden, „in Zeiten, in denen die ganze Welt nach Gastronomen beziehungsweise Personal für die Gastronomie sucht“.

Asklepios Klinik Altona: Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema Kantine

Hungern müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit nicht. „Sie haben aktuell die Auswahl zwischen einem breiten und teilweise warmen Speisenangebot der Bäckerei Junge mit großzügigem Sitzplatzangebot inklusive Außenterrasse und dem warmen Mittagsangebot im Kiosk tastyCORNER im Eingangsbereich der Klinik“, sagt Eberenz.

In drei Jahren soll mit dem Neubau des 1971 eröffneten Klinikgebäudes an der Paul-Ehrlich-Straße in Altona begonnen werden. Bis 2031 soll es fertig sein. Natürlich will Asklepios nicht bis dahin mit der Eröffnung einer neuen Kantine warten. „Es wurde inzwischen eine Arbeitsgruppe in der Klinik eingerichtet, die sich mit dem Thema Kantine befasst und Lösungsvorschläge diskutiert und erarbeitet.“ Erst vergangene Woche habe dazu ein Treffen stattgefunden. Der Betriebsrat sei selbstverständlich aktiv eingebunden, so Eberenz.