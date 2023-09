Verkehr Hamburg: Nadelöhr in Altona – Palmaille wird wieder zur Baustelle

Bis zum Frühjahr 2024 wird auf dem Zubringer zur Elbchaussee eine Trinkwasserleitung erneuert. Was Autofahrer wissen müssen.

In der Palmaille werden bis März 2024 umfangreiche Bauarbeiten von Hamburg Wasser durchgeführt. Das führt zu massiven Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Hamburg. Menschen, die mit dem Auto auf der Elbchaussee fahren müssen, sind Kummer gewohnt. Bauarbeiten und damit verbundener Stau erfordern im Bezirk Altona starke Nerven. Und diese werden bis ins kommende Jahr um so mehr vonnöten sein. Weil auf der Palmaille/Klopstockstraße, der Zubringerstraße zur Prachtmeile, ab dem 9. Oktober eine Trinkwasserleitung erneuert wird, wird die Straße in westlicher Richtung zeitweise zu einer Sackgasse.

Seit Montag (25. September) ist die Elbchaussee für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es geht darum, den letzten Abschnitt der notwendigen Grundinstandsetzung der wichtigen Verbindungsroute fertigzustellen, wie die Hamburger Verkehrsbehörde mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Manteuffelstraße und Hasselmannstraße. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 15. Dezember dauern.

Doch wer glaubte, dass die Verkehrssorgen dann ein Ende gefunden haben, der irrt. Wie „Hamburg Wasser“ erklärt, sind die Arbeiten notwendig, um das Leitungsnetz auf die geplante Erneuerung der Trinkwasserleitungen an der Elbchaussee vorzubereiten.

Die Verkehrsbehinderungen im Überblick:

Bis 10. November wird die Palmaille in westlicher Fahrtrichtung zur Sackgasse, sodass die Durchfahrt bis zur Klopstockstraße nicht möglich ist.

Aus der Max-Brauer-Allee kann ausschließlich nach rechts in die Klopstockstraße eingebogen werden.

In Abhängigkeit des Baufortschritts stehen weniger Fahrspuren und Parkflächen als üblich zur Verfügung. Insbesondere die Parkflächen auf der Südseite des Rathauses Altona entfallen im gesamten Bauzeitraum.

In der abschließenden Bauphase vom 4. Dezember bis zum 15. März 2024 wird der Einmündungsbereich Betty-Levi-Passage/Klopstockstraße gesperrt, sodass dort keine Abbiegemöglichkeiten bestehen.

Der Fuß- und Radverkehr wird sicher am Baufeld vorbeigeführt.

Die Trinkwasserleitung in der Palmaille/Klopstockstraße wird auf einer Länge von rund 135 Metern erneuert. Die Hauptleitung bildet seit mehr als 100 Jahren eine zentrale Verbindung zwischen dem Wasserwerk in Baursberg und dem Versorgungsgebiet in Altona und im Stadtzentrum.

Elbchaussee: Während der Bauarbeiten ist Trinkwasserversorgung gesichert

Aufgrund des Alters der Leitung und der massiven Belastung, der sie durch den Verkehr ausgesetzt ist, gilt sie als bruchgefährdet. Wie fragil die Leitungen in dem Bereich sind, wurde im August vergangenen Jahres deutlich. Ein Wasserrohrbruch hatte im Kreuzungsbereich zur Palmaille für Chaos gesorgt.

Eine große Fläche unter dem Asphalt der Fahrbahn wurde unterspült. Dort musste anschließend der Untergrund nachverdichtet werden. Diese Arbeiten verliefen jedoch nicht ohne Probleme, sodass die Sperrungen länger dauerten als damals kalkuliert.

Um die Trinkwasserversorgung während der kommenden Bauarbeiten an der Elbchaussee zuverlässig aufrechtzuerhalten, ist die Erneuerung der Hauptleitung in der Palmaille unumgänglich.

Damit die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering bleiben, wird auch in den kommenden Herbst- und Frühjahrsferien gearbeitet. Die Trinkwasserversorgung, so Hamburg Wasser, sei während der gesamten Baumaßnahme sichergestellt.