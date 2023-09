Hund in Hamburg: Große Sorge – Mischling Bruna aus München verschwunden

Der neun Jahre alte Mischling Bruna ist in Hamburg weggelaufen. Die Halterin aus München wendet sich nun an die Öffentlichkeit.

Hamburg. Für Maria-Jolanda Boselli wurde aus einem beruflichen Ausflug nach Hamburg ein Albtraum. Ihr neun Jahre alter brauner Kurzhaar-Mischling Bruna ist seit Dienstagabend verschwunden. „Am Donnerstag muss ich zurück nach München“, erklärte die verzweifelte Frau aus der bayerischen Landeshauptstadt, die hofft, die Heimreise mit ihrem geliebten Vierbeiner antreten zu können.

Hund in Hamburg: Entlaufener Mischling Bruna wurde zuletzt vor Aldi in Altona gesehen

Am Dienstagabend verschwand Bruna vor einer Aldi-Filiale an der Bahrenfelder Straße 168. Dort habe Boselli einer jungen Punkerin den Hund anvertraut, um Wasser kaufen zu gehen. In den fünf Minuten, in denen die Journalistin in dem Laden war, sei der Hund der jungen Frau offenbar entwischt. Passanten berichteten, dass der Hund, der ein silbernes Zugstopp-Halsband trägt, in Richtung Stresemannstraße gelaufen sei.

Der Mischling trägt eine Münchner Steuermarke sowie eine Plakette mit ihrem Namen und der Handynummer der Halterin. „Bruna ist normalerweise extrem zutraulich, aber in fremder Umgebung sehr ängstlich. Sie ist überhaupt nicht aggressiv und sucht normalerweise menschliche Nähe“, erklärte die Hundehalterin.

Hund in Hamburg: Tierheime und Polizei wurden bereits über Bruna informiert

Boselli hat bereits die Polizei, den Tierschutz und die Hamburger Tierheime sowie die Tierschutzorganisation Tasso kontaktiert. „Mein Sohn wohnt in Hamburg und könnte Bruna auch später holen“, sagt Boselli, die hofft, dass sie ihren geliebten Hund schon bald wieder in die Arme schließen kann.