Ikea Altona bringt Hamburger mit Durchsagen um ihren Schlaf – „das nervt!“

Die große Ikea-Filiale in der Großen Bergstraße in Altona sorgt aktuell für Ärger bei Anwohnerinnen und Anwohnern.

Hamburg. Die Nerven der Anwohnerinnen und Anwohner, die in unmittelbarer Nähe der Ikea-Filiale in Altona wohnen, liegen blank. Seit geraumer Zeit geht beim schwedischen Möbelgiganten in der Großen Bergstraße nachts immer wieder die Alarmanlage los.

Auch lautstarke Durchsagen wie „Wegen eines technischen Defekts muss das Haus geräumt werden“, reißen die Menschen aus dem Schlaf. Das Thema Lärmbelästigung ist in der Nachbarschaft ähnlich groß wie die Augenringe der übernächtigten Menschen im Zentrum des Stadtteils.

Ikea in Altona: Anwohner werden durch Alarm um Schlaf gebracht

Dabei hat Ikea in Altona bei der Eröffnung im Jahr 2014 keinen Hehl daraus gemacht, im dicht besiedelten Gebiet ein „guter Nachbar“ sein zu wollen. Davon war man zuletzt jedoch ziemlich weit entfernt.

Beim Online-Nachbarschaftsportal „Nebenan.de“ häufen sich die Beschwerden der genervten und oft übernächtigten Menschen in Altona. „Wieder ein nächtlicher Ikea-Alarm. Wieder stundenlang nicht schlafen. Das nervt! Kann man da nicht mal für Abhilfe sorgen“, klagt Nutzerin Daniela L.

Sie bekommt Zuspruch von Christina Z.: „Ich finde ja, Ikea könnte da langsam mal wieder ausziehen. Und es könnte etwas Sinnvolles und Nachhaltiges dort einziehen. Dann gibt es vielleicht weniger nächtlichen Alarm. Diese Kackbude.“

Wiederkehrende Ruhestörung: nächtliche Durchsagen von Ikea

Die wütenden Anwohnerinnen und Anwohner haben die wiederkehrende Ruhestörung in der Nacht durch Ikea in Altona bereits bei der Polizei Hamburg hinterlegt. „Wir haben die Polizei erreicht. Es war wohl schon der 15. Anruf in der Sache. Polizei und Feuerwehr seien zur Lösung des Problems am Einsatzort“, postet Anwohnerin Wiebke M. auf „Nebenan.de“.

Bei der Polizei sind zwei Fälle im System registriert. „Es gab am 23. August und 13. September jeweils in der Nacht Einsätze wegen Ruhestörung bei Ikea. Die Kollegen waren vor Ort und haben sich ein Bild von der Lage gemacht. Es waren beide Male Fehlalarme“, erklärt Polizeisprecher Holger Vehren.

Auch beim Bezirksamt Altona ist bereits eine Beschwerde zu diesem Thema eingegangen. „Diese bezog sich auf brennendes Licht in der Nacht sowie auf Lärm durch einen Alarmanlagentest in der Nacht. Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus werden den Sachverhalt zunächst weiter aufklären, was genau zu welcher Zeit gewesen ist“, sagt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona.

Ikea sorgt für Ärger in Altona: So reagiert der schwedische Möbelgigant

Auf Abendblatt-Anfrage erklärt Ikea: „Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden haben für uns oberste Priorität, und um dies zu gewährleisten, ist der Alarm im Notfall auch auf dem Ikea-Parkdeck zu hören. Tatsächlich kam es bei Ikea Hamburg-Altona zu technischen Problemen, wodurch aktuell auch die Hausdurchsagen auf dem Parkdeck und somit in der angrenzenden Nachbarschaft zu hören waren“, heißt es in einer Stellungnahme.

Doch es gibt offenbar Hoffnung, dass die schlaflosen Nächte für Anwohnerinnen und Anwohner rund um die Große Bergstraße der Vergangenheit angehören.

Ikea in Altona: „Seit Dienstag Hausdurchsagen nicht mehr zu hören“

„Das System wurde nun aufgrund von Beschwerden aus der Nachbarschaft gründlich untersucht und getestet. Der Fehler wurde nun schnellstmöglich behoben – seit Dienstag sollten die Hausdurchsagen nicht mehr auf dem Parkdeck zu hören sein“, erklärte Ikea.