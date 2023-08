Zwei neunjährige Jungs wurden am Mittwoch von dem Mann in einer Grünanlage in der Lyserstraße belästigt.

In einer Grünanlage in Bahrenfeld hat sich ein Mann vor zwei neunjährigen Jungs entblößt. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. (Symbolbild)

Polizei Hamburg Mann entblößt sich in Bahrenfeld vor Kindern: Zeugen gesucht

Hamburg. Die Hamburger Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Mittwoch vor zwei neunjährigen Jungs entblößt hat. Die Kinder waren in einer Grünlage in der Lyserstraße unterwegs, als sie von dem 45 bis 50 Jahre alten Mann mit heruntergelassener Hose angesprochen wurden.

Polizei Hamburg leitete Sofortfahndung nach Mann ein – ergebnislos

Die beiden Jungs rannten daraufhin hin davon und erzählten einem Elternteil von dem Vorfall. Die hinzugerufene Polizei traf den Mann in Bahrenfeld nicht mehr an und leitete eine Sofortfahndung ein, an der auch ein Polizeihund beteiligt war.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 cm - 180 cm groß

dickliche Figur

graue glatte Haare mit „Minilocken“ im vorderen Bereich

helle Hautfarbe

blauer Pullover

blaue Jeans

helle Turnschuhe

Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, können sich beim Hinweistelefon unter der 040/ 4286 - 56789 oder in einer Polizeidienststelle melden.