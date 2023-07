Magisches Turnier: Hunderte kämpfen in Hamburg-Schnelsen gegeneinander

Oliver Fürstenberg von „Ollis Spielecenter“ wirbt mit Thrall, einer Orc-Figur aus dem Spiel „World of Warcraft“, für ein besonderes Benefizturnier in der Messe Schnelsen in Hamburg-Eimsbüttel.

Hamburg. Wer den Laden von Friederike Graff und Oliver Fürstenberg an der Holstenstraße betritt, wähnt sich in einer anderen Welt – einer Fantasiewelt, die bevölkert ist von seltsamen Gestalten. In den Regalen bei „Ollis Spielecenter“ in Altona-Nord liegen unzählige Sammelkartenspiele wie Pokemon, Yu-Gi-Oh! und Magic sowie diverses Zubehör. Mitten im Verkaufsraum steht Thrall, eine mannsgroße Orc-Figur aus dem Spiel „World of Warcraft“.

„Wir sind mehr als nur ein Spieleladen, wir sind eine Community“, sagt Oliver Fürstenberg. „In Hamburg gibt es etwa 5000 aktive Spieler, aber die Gemeinschaft ist noch viel größer. Auch Tim Mälzer beispielsweise kauft für seine Kinder bei uns ein.“

Hamburg: Pokemon, Magic und Co. – Hunderte treten bei Turnier an

Und weil diese Gemeinschaft die Chance habe, gemeinsam Gutes zu tun, initiieren Fürstenberg und seine Lebensgefährtin Friederike Graff Mitte August ein großes Benefizturnier zugunsten des Kinderhospizes Sternenbrücke, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Die Teilnehmer treten beim Kartenspielen gegeneinander an.

„Wir wollen mit diesem Turnier diejenigen unterstützen, die es am meisten brauchen“, sagt Fürstenberg. Ihr Engagement bestehe schon länger: Durch die Spendenbüchse für das Kinderhospiz im Geschäft kämen jeden Monat 200 bis 300 Euro zusammen.

Am 12. und 13. August werden sich also Hunderte vorwiegend jüngere Menschen in den Messehallen in Schnelsen versammeln. Die Anmeldung beginnt am 12. August um 8.30 Uhr, Beginn des Turniers ist um 10 Uhr. Wer einen sicheren Teilnahmeplatz haben möchte, muss vorab 10 Euro anzahlen, dann ist sein Platz reserviert.

Friederike Graff von „Ollis Spielecenter“ mit dem Himmelsdrachen Slifer (l.) und der Action-Figur Obelisk (aus dem Spiel Yu-Gi-Oh!) in ihrem Laden an der Holstenstraße.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Hamburger Hospiz Sternenbrücke – Teilnehmer spielen Magic und Yu-Gi-Oh!

Je 300 Teilnehmer treten dann beim Magic-Turnier und beim Yu-Gi-Oh!-Turnier an. Am ersten Tag finden die Vorrunden statt, am zweiten Tag werden die Tops ausgespielt. Die Teilnahmegebühr liegt bei 25 Euro, 20 Euro davon gehen an Sternenbrücke.

Als Bonus erhält jede Turnierteilnehmerin und jeder -teilnehmer ein Paket Kartenhüllen sowie ein Tombola-Los. Dabei gibt es Preise wie Kartenspielzubehör, Rucksäcke oder einen signierten Ball oder ein Trikot vom FC St. Pauli zu gewinnen.

Hamburg-Schnelsen: FC St. Pauli und Haspa unterstützen Benefizturnier

Sponsoren wie der FC St. Pauli, die Supermarktkette Famila und die Hamburger Sparkasse unterstützen das Turnier – sie haben Spenden zugesagt oder Preise für die Tombola. Die Messehallen dürfen Fürstenberg und seine Mitstreiter laut eigener Aussage kostenlos nutzen, was ungefähr 15.000 Euro spare. „Ich habe eine Menge telefoniert“, sagt Fürstenberg lächelnd.

Wer mit den beiden Spielen, um die es beim Turnier geht, nicht viel anfangen kann, der kennt aber sicherlich das Sammelkartenspiel Pokemon, das es schon seit vielen Jahren gibt. „Das ist bei Jung und Alt immer noch angesagt“, sagt Friederike Graff. „Aber ich habe auch ,Magic‘schon zwei Damen mit 80 beigebracht, die im Altenheim leben.“

Weitere Infos zum Turnier gibt es entweder im Geschäft an der Holstenstraße 188 (Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Sonnabend 10 bis 17 Uhr) und unter www.ollisspielecenter.com