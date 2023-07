Bahnhof Altona: 64-Jähriger zeigt Jugendlichen mehrfach den Hitlergruß

Stark alkoholisierter Mann schreit „Heil Hitler“ und wird von der Bundespolizei aufgegriffen. Ähnlicher Vorfall bereits am Wochenende.

Hamburg. Für eine Gruppe Jugendlicher war es am frühen Donnerstagmorgen eine unangenehme Situation im Bahnhof Altona. Ein 64 Jahre alter Mann torkelte gegen 3.10 Uhr auf sie zu, hob den rechten Arm, und zeigte den sogenannten Hitlergruß. Dabei schrie der offenbar stark alkoholisierte Mann „Heil Hitler“.

Bahnhof Altona: Polizeibekannter 64-Jähriger hatte 3,05 Promille im Blut

Eine Streife der Bundespolizei beobachte das skurrile Treiben und griff letztlich ein. Der 64-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, musste sich anschließend einem Atemalkoholtest unterziehen. „Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille“, sagte Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei.

Gegen den 64-Jährigen, der wieder auf freien Fuß gelassen wurde, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt der Hamburger Polizei.

Dass in Hamburg der verbotene Gruß gezeigt wird, ist kein Einzelfall – erst am vergangenen Sonnabend belästigte ein 32-Jähriger damit am Hauptbahnhof zahlreiche Reisende. Auch er war dabei stark alkoholisiert (2,11 Promille) und muss sich nun wegen der strafbaren Handlung erklären.