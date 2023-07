Stromausfall in Ottensen und Bahrenfeld: Mehrere Ampeln fallen in Hamburg aus

In Hamburg ist es wegen Arbeiten am Netz zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Auch Haushalte sind betroffen.

In Hamburg sind am Donnerstag mehrere Anlagen ausgefallen.

Hamburg. Mehrere Ampeln sind am Donnerstagmorgen in den Stadtteilen Ottensen und Bahrenfeld ausgefallen, das bestätigte die Verkehrsleitzentrale der Polizei Hamburg. Grund dafür war ein zwischenzeitlicher Stromausfall am Umspannwerk in Bahrenfeld.

Stromausfall in Hamburgs Westen: Mehrere Ampeln fallen aus

Gegen 6.09 Uhr sei es wegen Bauarbeiten am Stromnetz zu der Unterbrechung der Versorgung gekommen, erklärte der Lagedienst der Polizei.

Um 8 Uhr sollte das Problem jedoch behoben sein. Auch einige Haushalte und Betriebe waren von dem Stromausfall betroffen.