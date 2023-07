Polizei Hamburg Rettungseinsatz an der Elbe – Junger Schwimmer vermisst

Hamburg. Zahlreiche Einsatzkräfte haben am Sonntagnachmittag in Hamburg einen vermissten Jugendlichen in der Elbe Nähe Falkensteiner Ufer gesucht. „Mehrere Zeugen haben gesehen, dass er untergegangen ist und nicht wieder aufgetaucht ist“, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Hubschrauber, zahlreiche Boote von Polizei und Feuerwehr, Taucher und Notarzt seien vor Ort. Die Rettungskräfte wurden um 15.53 Uhr alarmiert und suchten bislang vergebens nach dem Schwimmer.