Giftige Blaualgen! Beliebtes Gewässer in Hamburg betroffen – Warnung

Hamburg. Auch wenn die Temperaturen in Hamburgwieder in die Höhe schießen und damit eine Abkühlung an diesem Wochenende mehr als verlockend klingt, sollte der Ziegeleiteich in Osdorf in nächster Zeit gemieden werden.

In dem Gewässer zwischen dem Hemmingstedter Weg und dem Maulwurfsstieg wurde bei einer aktuellen Wasseruntersuchung eine erhöhte Konzentration an Blaualgen festgestellt. Das teilte das Bezirksamt Altona am Freitag mit.

Blaualgen bei Ziegeleiteich in Hamburg-Osdorf festgestellt

„Man sieht es dem Gewässer auch an“, sagt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona. Ein „grüner Schleier“ ziehe sich über den ganzen Teich.

Der Ziegeleiteich in Hamburg-Osdorf ist bei Ausflüglern beliebt (Archivbild).

In einer normalen Konzentration ist die Alge zwar weitgehend harmlos, vermehrt sie sich aber, wie nun am Ziegeleiteich, können die von den Blaualgen gebildeten Cyanotoxine gefährlich werden. Für Menschen kann insbesondere durch das Schlucken des Wasser eine Gesundheitsgefahr entstehen: Es kann zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen und Atemnot kommen.

Blaualgen auch für Hunde und Kinder gefährlich

Da der Ziegeleiteich in erster Linie von Hunden zum Planschen genutzt wird, weist das Bezirksamt explizit darauf hin, dass auch Tiere durch die Bakterien erkranken können. „Hunde sind anzuleinen“, heißt es in der Mitteilung des Bezirksamts. Außerdem solle auch der an den Teich grenzende Uferbereich nicht mehr betreten werden.

Dieser werde oft von Kindern zum Spielen genutzt oder von Erwachsenen, die ihre Füße ins Wasser halten, sagt Mike Schlink. Deshalb sei jetzt auch geplant, Warnschilder aufzustellen, um auf die Blaualgen aufmerksam zu machen. Das Gewässer wird nun wöchentlich untersucht, so Schlink weiter.

Blaualgen auch schon im Eichbaumsee in Hamburg-Bergedorf

Der Ziegeleiteich ist nicht das erste Gewässer, das in diesem Sommer von einer erhöhten Konzentration an Blaualgen betroffen ist. Am 13. Juni wurde der erst kurze Zeit zuvor zum Schwimmen freigegebene Eichbaumsee in Allermöhe für Badegäste wieder gesperrt.

Seit dem 29. Juni darf zwar wieder offiziell geschwommen werden – Lennart Hellmessen, Sprecher des Bezirksamts Bergedorf, rät aber dazu, weiter vorsichtig zu sein.